Έντονη ανησυχία προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στις Φιλιππίνες, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Κανλαόν στο νησί Νέγκρος, η οποία προκάλεσε εκτεταμένη πτώση ηφαιστειακής στάχτης σε κοντινές περιοχές.

Η έκρηξη, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «μέτριας έντασης» από το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας της χώρας (PHIVOLCS), σημειώθηκε στις 7:30 π.μ. και διήρκεσε περίπου τρία λεπτά. Το ηφαίστειο εκτόξευσε ένα σκούρο γκρίζο νέφος που έφτασε σε ύψος δύο έως τριών χιλιομέτρων πάνω από τον κρατήρα.



Σύμφωνα με το PHIVOLCS, ο σταθμός παρατήρησης Upper Pantao κατέγραψε επίσης πυροκλαστικά ρεύματα που κατήλθαν στις νοτιοανατολικές πλαγιές του ηφαιστείου, σε απόσταση έως και ενός χιλιομέτρου από την κορυφή.





Today, a major eruption at Kanlaon Volcano on Negros Island, Philippines. An ash plume rose 2–3 km (1.2–1.9 miles) above the crater, causing ashfall in nearby areas. Alert Level 2 remains in effect. pic.twitter.com/8XUqLTtRbn — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 9, 2026





Στάχτη και στο γειτονικό νησί Σεμπού



Το σύννεφο στάχτης παρασύρθηκε από τους ανέμους προς τα ανατολικά, καλύπτοντας περιοχές όπως οι πόλεις Κανλαόν και Σαν Κάρλος. Μάλιστα, στη Σαν Κάρλος η στάχτη κάλυψε οχήματα και καλλιέργειες, ενώ στην Κανλαόν αναφέρθηκαν και πτώσεις πετρωμάτων.



Η ηφαιστειακή τέφρα έφτασε μέχρι το γειτονικό νησί Σεμπού, αναγκάζοντας πολλές τοπικές αρχές να αναστείλουν τη λειτουργία των σχολείων για την ημέρα. Η κυβερνήτης του νησιού έδωσε εντολή στο γραφείο διαχείρισης καταστροφών να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ενώ έθεσε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας όλα τα δημόσια νοσοκομεία της επαρχίας.



Πηγή: Πρώτο Θέμα