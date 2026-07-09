Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία«θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τις 14 Ιουλίου», ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Météo-France).

Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες σήμερα Πέμπτη προβλέπεται να φτάσουν τους 40°C στη Νάντη και το Μπορντό και μεταξύ 35 και 38°C στο Παρίσι (35°C), τη Λυών (36°C), το Κλερμόν-Φεράν (36°C), τη Λιμόζ (37°C) και την Τουλούζη (38°C).

Στο μεταξύ όπως ανακοινώθηκε από τις γαλλικές αρχές ένας αντιδραστήρας στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκεται στα 90 χιλιόμετρα από την Τουλούζη, έκλεισε την Πέμπτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν στη λεκάνη του ποταμού Garonne. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας του ποταμού Garonne, η οποία αναμένεται να φτάσει τους 28°C την Παρασκευή.

Η Γαλλία θα πρέπει να «επαναπροσδιορίσει» τη στρατηγική της για το κλίμα, αναφέρεται εξάλλου σε έκθεση της γαλλικής Γερουσίας όπου υπογραμμίζεται ότι η χώρα πρέπει να επανεξετάσει τη διεθνή στρατηγική της για το κλίμα, ώστε να την κάνει πιο «προσβάσιμη» σε μια εποχή που η προστασία του κλίματος αμφισβητείται σοβαρά.

Για να μετακινηθεί η πολιτική για το κλίμα «από τους κύκλους των ειδικών», οι γερουσιαστές συνιστούν να σκιαγραφηθεί σε ένα ενιαίο έγγραφο - μια «εθνική στρατηγική για την κλιματική διπλωματία» - που θα δημοσιοποιηθεί, το οποίο θα καθορίζει «τις γεωγραφικές, διπλωματικές, οικονομικές και επιστημονικές προτεραιότητες της Γαλλίας σε θέματα κλίματος» για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Μια συζήτηση πριν από τις COPs, τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα που διοργανώνονται ετησίως υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί στο Κοινοβούλιο, προσθέτει η έκθεση.

H γαλλική κλιματική διπλωματία πρέπει «να συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για να οικοδομήσουμε συνασπισμούς πρόθυμων γύρω από φιλόδοξους στόχους, χωρίς να περιμένουμε μια συναίνεση που θα χρειαστεί χρόνο για να διαμορφωθεί», καταλήγει η έκθεση.

Eνόψει του σημερινού ποδοσφαιρικού αγώνα Γαλλίας-Μαρόκου στο Μουντιάλ αλλά και της εθνικής εορτής της Γαλλίας σε πέντε ημέρες πολλαπλασιάζονται οι απαγορεύσεις σε πολλά διαμερίσματα λόγω του καύσωνα και των κινδύνων πυρκαγιάς

Οι νομαρχίες σε πολλά διαμερίσματα επέλεξαν να απαγορεύσουν τα πυροτεχνήματα, την πώληση αλκοόλ και ορισμένες εορταστικές εκδηλώσεις, προκειμένου να αποτρέψουν τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία που σχετίζονται με τη ζέστη και τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ