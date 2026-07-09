Πυροσβέστες προσπαθούν να φθάσουν στους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί σε ένα εργοστάσιο παπουτσιών στη νοτιοανατολική Κίνα όπου ξέσπασε πυρκαγιά, καθώς κρατικό ΜΜΕ έκανε λόγο για άγνωστο αριθμό απωλειών και ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ άφησε να εννοηθεί ότι η πυρκαγιά μπορεί να έχει προκαλέσει βαριές ανθρώπινες απώλειες.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στο μεσημέρι (07:00 ώρα Κύπρου) στην πόλη Τζιντζιάνγκ, στην επαρχία Φουτζιάν, και ορισμένοι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στην ταράτσα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV. Προς το παρόν δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι μπορεί να έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί.

Σε οδηγία που εκδόθηκε αργότερα σήμερα, ο Σι απαίτησε πλήρη επιχείρηση διάσωσης και είπε ότι η πυρκαγιά «προκάλεσε σημαντικές απώλειες» αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πυρκαγιά μπορεί να είχε ως συνέπεια βαριές ανθρώπινες απώλειες.

Βίντεο που μετέδωσε η CCTV δείχνουν φλόγες να τυλίγουν το πολυώροφο εργοστάσιο και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Αρκετοί άνθρωποι, που εγκλωβίστηκαν προφανώς από την πυρκαγιά, φαίνονται στην ταράτσα καθώς ο καπνός στροβιλίζεται γύρω τους.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη αν και οι εστίες είχαν σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπιστεί μέχρι περίπου τις 5:40 (12:40 ώρα Κύπρου), δήλωσε στην κρατική τηλεόραση αξιωματούχος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πυροσβέστες και συνεργεία διάσωσης έστειλαν 183 ανθρώπους και 35 οχήματα στο σημείο.

BREAKING: Casualties reported after a massive fire at a shoe factory in Jinjiang, Fujian province, China pic.twitter.com/BRtKSzAZpm — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 9, 2026



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ