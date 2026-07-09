Το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ, στην Ιορδανία, ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα σήμερα το Αμάν ανέφερε ότι αναχαίτισε οκτώ πυραύλους που είχαν εκτοξευτεί από το Ιράν. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές, σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Ιορδανίας, το "Πέτρα".

Οι Φρουροί προειδοποίησαν ότι αν η «αμερικανική επιθετικότητα» επαναληφθεί, θα μπουν στο στόχαστρο οι βάσεις των ΗΠΑ την περιοχή.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ