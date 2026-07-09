Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας απάντησε στις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την ανάγκη αποφυγής ρητορικής που μπορεί να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για χώρες που δεν απειλούν την Τουρκία.

Στην εβδομαδιαία ενημέρωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, απαντώντας στις αναφορές του Έλληνα πρωθυπουργού για το ζήτημα του casus belli, αναφέρεται ότι η Άγκυρα τάσσεται υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Το τουρκικό υπουργείο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η χώρα μας τάσσεται υπέρ της διατήρησης της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας, καθώς και της αντιμετώπισης των υφιστάμενων ζητημάτων στο πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας».

Έκκληση για αποφυγή εντάσεων

Το ΥΠΑΜ Τουρκίας υπογραμμίζει ότι η αποφυγή δηλώσεων που, όπως υποστηρίζει, μπορούν να προκαλέσουν ένταση, θα συμβάλει θετικά στις διμερείς σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται: «Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι η αποφυγή ρητορικής που θα μπορούσε να οξύνει τις εντάσεις θα συμβάλει θετικά στις διμερείς σχέσεις, και υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές».

Η τοποθέτηση του τουρκικού υπουργείου έρχεται μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΥΟ στην Άγκυρα, ο οποίος είχε αναφερθεί στην ανάγκη διατήρησης της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και στην επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας.

Διαβάστε επίσης: Χουριέτ: H φόρμουλα για τους S-400 που ανοίγει το δρόμο για τα F-35