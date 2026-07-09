Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε το παλαιότερο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One για να αναχωρήσει από την Τουρκία, μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ το νέο αεροσκάφος που είχε δωριστεί από το Κατάρ στάλθηκε νωρίτερα στη Βρετανία.

Ο Τραμπ επιβιβάστηκε στη συνέχεια στο νέο αεροσκάφος στη βάση Μίλντενχολ, προκειμένου να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ουάσιγκτον.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι έστειλε το νέο αεροσκάφος στη βάση Μίλντενχολ, ώστε τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να έχουν την ευκαιρία να το επισκεφθούν.

«Όλοι είναι τόσο ενθουσιασμένοι και σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι. Για παλιές καλές εποχές, θα πάρουμε το πρώην Air Force One από την Τουρκία», έγραψε ο Τραμπ.

Σενάρια για λόγους ασφαλείας

Η αλλαγή αεροσκάφους, κατά το πρώτο διεθνές ταξίδι του νέου προεδρικού τζετ, προκάλεσε εικασίες ότι σχετιζόταν με ζητήματα ασφαλείας, ιδιαίτερα καθώς οι ΗΠΑ είχαν εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν, το οποίο συνορεύει με την Τουρκία.

Σύμφωνα με τους New York Times, η αλλαγή έγινε κατόπιν αιτήματος της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, ως «προληπτικό μέτρο ασφαλείας». Η εφημερίδα, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι το νέο αεροσκάφος δεν διαθέτει ορισμένες δυνατότητες του παλαιότερου, χωρίς όμως η απόφαση να συνδέεται με συγκεκριμένη απειλή.

Οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος κλήθηκαν να κρατήσουν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων κατά την απογείωση, χωρίς να δοθούν εξηγήσεις.

Αναφορές Τραμπ σε απειλές

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει ευθέως σε ερωτήσεις για την ασφάλεια, αλλά αναφέρθηκε σε προηγούμενες φερόμενες απόπειρες δολοφονίας από το Ιράν.

«Μιλάω συχνά γι’ αυτό, επειδή η ζωή ενός προέδρου είναι πολύ επικίνδυνη», είπε.

Αργότερα, εν πτήσει με το νέο Air Force One, δήλωσε σε δημοσιογράφο: «Πιθανόν βρίσκεστε σε μια επικίνδυνη πτήση, εξαιτίας των καθαρμάτων με τα οποία έχουμε να κάνουμε», σε μια προφανή αναφορά στο Ιράν, το οποίο στη συνέχεια χαρακτήρισε «άρρωστους ανθρώπους».

Ερωτηθείς αν γνωρίζει την ύπαρξη αξιόπιστης απειλής από το Ιράν, απάντησε μόνο: «Έχω απειλή όλη την ώρα. Είμαι ο πρώτος στη λίστα τους».

Το νέο αεροσκάφος και οι αντιδράσεις

Η βασιλική οικογένεια του Κατάρ δώρισε πέρυσι στις ΗΠΑ το Boeing 747-8, μετά τα παράπονα του Τραμπ για την κατάσταση των δύο παλαιότερων αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται ως προεδρικά από το 1990.

Το νέο αεροσκάφος αναβαθμίστηκε ταχύτατα και εξοπλίστηκε με χαρακτηριστικά ασφαλείας, πριν πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση με τον Τραμπ την 1η Ιουλίου.

Διαθέτει νέο χρωματισμό σε κόκκινο, λευκό και σκούρο μπλε, αντί του προηγούμενου λευκού και γαλάζιου σχεδίου.

Δύο ολοκαίνουργια Boeing Air Force One αναμένεται να παραδοθούν αργότερα μέσα στη δεκαετία, έπειτα από σειρά καθυστερήσεων.

Η δωρεά του αεροσκάφους, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, από ξένη χώρα όπως το Κατάρ έχει προκαλέσει επικρίσεις και ερωτήματα για ζητήματα ηθικής, συνταγματικότητας και ασφάλειας.

Πηγή: ΕΡΤ