Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υπέγραψαν χθες, Τετάρτη, νέα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για την Ασφάλεια και την Άμυνα (Security and Defence Partnership).

Όπως αναφέρει η κοινή ανακοίνωση Λονδίνου - Άγκυρας, στόχος της είναι η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών απέναντι στις εξελισσόμενες προκλήσεις ασφαλείας στον ευρωατλαντικό χώρο. Η συμφωνία δημιουργεί νέους μόνιμους μηχανισμούς πολιτικών και στρατιωτικών διαβουλεύσεων προβλέποντας τη στενότερη συνεργασία σε σειρά τομέων, όπως η άμυνα, η στρατιωτική συνεργασία, η αμυντική βιομηχανία και τεχνολογία, η κυβερνοασφάλεια, η αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η ανθεκτικότητα κρίσιμων υποδομών, η πολιτική προστασία και η ασφάλεια στο διάστημα.

Στην κοινή δήλωση αναφέρεται επίσης ότι οι δύο χώρες αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες και εντείνουν τη συνεργασία τους για την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων που απαιτεί η Συμμαχία τονίζοντας παράλληλα ότι επιδιώκουν να αναλάβουν έναν ευρύτερο ρόλο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, όπως επισημαίνουν δημοσιεύματα, πως μπορεί η συμφωνία να θεσμοθετεί ένα ευρύ πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας και διαβουλεύσεων, δεν δημιουργεί όμως νέες αυτόματες υποχρεώσεις στρατιωτικής επέμβασης πέραν όσων προβλέπονται από τη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού. Με άλλα λόγια, η συμφωνία δεν συνιστά συνθήκη αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής και δεν περιλαμβάνει ρήτρα αντίστοιχη με εκείνη της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας του 2021, υπογραμμίζουν οι αναλυτές.

Αναλυτές στο Λονδίνο εκτιμούν ότι η νέα εταιρική σχέση εντάσσεται στη στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου να εμβαθύνει τις διμερείς αμυντικές σχέσεις με την Τουρκία, την οποία θεωρεί κρίσιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και σημαντικό εταίρο στην ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών.

Πηγή: ΑΠΕ