Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε συνέντευξη Τύπου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Άγκυρα την Τετάρτη, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου ρωτήθηκε για τον δανεισμό συστημάτων αεράμυνας Patriot στην Ουκρανία, και ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ένα κραυγαλέο γλωσσικό ολίσθημα.

Επαινώντας αυτό το αμυντικό σύστημα, το οποίο χαρακτήρισε ως ένα από τα «καλύτερα στον κόσμο», ήθελε να θυμηθεί ότι «πριν από λίγους μήνες, 111 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας», εννοώντας την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

«Είναι ένα αμυντικό όπλο, το οποίο προτιμώ από ένα επιθετικό όπλο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, πριν μπερδευτεί με τα δικά του λόγια: «Είναι το καλύτερο. Όπως έλεγα, έχουμε ένα αεροπλανοφόρο που είναι από τα πιο όμορφα στον κόσμο. Είναι ένα από τα πιο επιβλητικά: το “Abraham Lincoln”. Και πριν από λίγους μήνες… είπα την ιστορία χθες: 111 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας».

Σε μια προφανή αναφορά στον πόλεμο κατά του Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα: «Εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση του αεροπλανοφόρου σε διάστημα περίπου μίας ώρας. Εκατόν έντεκα πύραυλοι στόχευαν αυτό το εξαιρετικά ακριβό πλοίο. Και κάθε ένας από αυτούς τους πυραύλους καταρρίφθηκε».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου κάνει κάποιο λάθος, ειδικά μπερδεύοντας τα ονόματα των χωρών. Τον Σεπτέμβριο του 2025, καυχήθηκε ότι τερμάτισε έναν πόλεμο μεταξύ Αρμενίας και Καμπότζης που δεν έλαβε χώρα ποτέ. Στην πραγματικότητα αναφερόταν στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν. Η σύγκρουση μεταξύ τους φαίνεται να του προκάλεσε τα περισσότερα προβλήματα. Σε μια άλλη περίπτωση, ενώ βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, καυχήθηκε ότι λύνει τη σύγκρουση μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν – προφέροντας λάθος το όνομα της χώρας – και της Αλβανίας. Όπως ανέφεραν αρκετές εφημερίδες, ήταν η τρίτη φορά μέσα σε ισάριθμες εβδομάδες που ο Ντόναλντ Τραμπ μπέρδεψε την Αρμενία με την Αλβανία.

«Πάω στη Ρωσία την Παρασκευή», είπε ο κάτοικος του Λευκού Οίκου σε μια άλλη περίπτωση, αναφερόμενος στην Αλάσκα, μια περιοχή που οι ΗΠΑ αγόρασαν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της Τσαρικής Αυτοκρατορίας.

Το 2025, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό ότι βοήθησε στην αποβολή της Ρωσίας από την G8. Η χώρα με επικεφαλής τον Βλαντιμίρ Πούτιν αρχικά ανεστάλη από τη διεθνή ομάδα το 2014, μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Κριμαία. Εκείνη την εποχή, ο Τζάστιν Τριντό δεν είχε ακόμη εκλεγεί ηγέτης του Καναδά, του οποίου τότε ηγούνταν ο Συντηρητικός Στίβεν Χάρπερ.

Πηγή: ΕΡΤ