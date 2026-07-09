Το ιρανικό υπουργείο Υγείας δήλωσε σήμερα ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 78 τραυματίστηκαν τις δύο τελευταίες ημέρες από τα αμερικανικά πλήγματα στη χώρα.

«Ενώ η εκεχειρία ήταν σε ισχύ, οι ΗΠΑ στοχοθέτησαν πέντε ιρανικές επαρχίες», χθες (Τετάρτη) και σήμερα, δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Χ ο επικεφαλής της υπηρεσίας δημοσίων σχέσεων του υπουργείου Χοσεΐν Κερμανπούρ. Από τις επιθέσεις αυτές υπάρχουν «έως τώρα 14 μάρτυρες και 78 τραυματίες», 47 εκ των οποίων παραμένουν νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι δήλωσε στον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα πρέπει να δεσμευθούν στη διπλωματία.

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Ο Αλ-Θάνι πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη θα πρέπει να εφαρμόσουν το μνημόνιο κατανόησης που έχει υπογραφεί με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ.

Το Ιράν εξαπέλυσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά στόχου στο Κατάρ νωρίτερα σήμερα και καταριανό τάνκερ δέχθηκε επίθεση στο Στενό του Ορμούζ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ο Αλ-Θάνι καταδίκασε την επίθεση στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αραγτσί, πρόσθεσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ