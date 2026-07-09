Βασική προσδοκία της Άγκυρας είναι η αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος υποδέχθηκε, την Τετάρτη το βράδυ, στο προεδρικό συγκρότημα της Τουρκίας την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Ο Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αύξηση των επαφών μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ σε όλα τα επίπεδα, τονίζοντας ότι βασική προσδοκία της Άγκυρας είναι η αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας.

Όπως ανέφερε για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία πρέπει να ενεργοποιηθούν οι σχετικοί μηχανισμοί και να ξεκινήσουν οι απαραίτητες συναντήσεις.

Ο Τούρκος Πρόεδρος υπενθύμισε ότι η Τουρκία είναι εδώ και χρόνια υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέλος της Τελωνειακής Ένωσης. Υποστήριξε επίσης ότι, χάρη στα βήματα που έχουν γίνει, η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παραγωγικό κέντρο για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, η διασύνδεση των οικονομιών Τουρκίας και Ευρώπης αυξάνει την ανταγωνιστική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι η Άγκυρα αναμένει οι ρυθμίσεις που σχεδιάζει η ΕΕ στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων να περιλαμβάνουν και την Τουρκία.

Όπως αναφέρεται, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, τονίζοντας ότι η Τουρκία έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να συμβάλει στην ασφάλεια της Ευρώπης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Άγκυρα αναμένει βήματα που θα είναι συμβατά με το πνεύμα και το δίκαιο της συμμαχίας στο ΝΑΤΟ.

Όπως αναφέρεται, στη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης οι διπλωματικές πρωτοβουλίες της Τουρκίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων και των κρίσεων στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς και οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και στον Λίβανο.