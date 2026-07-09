Η σύζυγος του Ταγίπ Ερντογάν, Εμινέ, φιλοξένησε τις συζύγους των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που πήγαν στην Άγκυτα στο πλαίσιο της 36ης Συνόδου Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ στο Μέγαρο Τσανκάγια.

Η πρώτη κυρία της Τουρκίας η οποία καλωσόρισε μία προς μία τις συζύγους των προσκεκλημένων ηγετών κατά την άφιξή τους στο Μέγαρο, παρευρέθηκε στη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με τις συζύγους των ηγετών με θέμα «Παιδιά, Τεχνολογία και Ασφάλεια: Προστατεύοντας την Επόμενη Γενιά».

Κατά την έναρξη της συνάντησης των συζύγων των ηγετών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας, Εμινέ Ερντογάν, προειδοποίησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στον ψηφιακό κόσμο. Επικαλούμενη στοιχεία της UNICEF, ανέφερε ότι κάθε λεπτό δεκάδες παιδιά αποκτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο, εκτιθέμενα τόσο στις ευκαιρίες όσο και στους κινδύνους του. Υποστήριξε ότι οι αλγόριθμοι των ψηφιακών πλατφορμών επηρεάζουν τη σκέψη και τον συναισθηματικό κόσμο των παιδιών, ενώ σημείωσε πως ολοένα και περισσότεροι νέοι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη αντί στην ανθρώπινη επικοινωνία. Όπως είπε, η προσοχή, η περιέργεια και ο χρόνος των παιδιών έχουν μετατραπεί σε «πρώτη ύλη» της ψηφιακής οικονομίας, κάνοντας λόγο για μια μορφή «τεχνο-αποικιοκρατίας», στην οποία οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας επηρεάζουν τι βλέπουν και τι πιστεύουν δισεκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως.

Η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας, Εμινέ Ερντογάν, υποστήριξε ότι τα κράτη οφείλουν να προστατεύσουν τα παιδιά από τους κινδύνους της ψηφιακής εποχής και δεν μπορούν να αφήνουν την έκθεσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκλειστικά στις αποφάσεις των τεχνολογικών εταιρειών. Όπως ανέφερε, η Τουρκία έχει ήδη περιορίσει την πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβάλλοντας μέτρα όπως η επαλήθευση ηλικίας και ο γονικός έλεγχος. Παράλληλα, έκανε λόγο για μια παγκόσμια κινητοποίηση υπέρ της προστασίας των ανηλίκων, χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ «Shaping the Future Together». Τόνισε ακόμη ότι η ασφάλεια των παιδιών πρέπει να αποτελεί βασική αρχή στον σχεδιασμό των ψηφιακών πλατφορμών, ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια στους αλγορίθμους και ανεξάρτητο έλεγχο των κοινωνικών επιπτώσεων των προϊόντων των εταιρειών τεχνολογίας.

Η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας, Εμινέ Ερντογάν, τόνισε ότι στόχος δεν είναι να αποκλειστούν τα παιδιά από τα οφέλη της ψηφιακής εποχής, αλλά να διασφαλιστεί ότι θα τα αξιοποιούν με ασφάλεια και σεβασμό στην αξιοπρέπεια και την ανάπτυξή τους. Υπογράμμισε ότι η αγάπη, οι ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί και η κριτική σκέψη αποτελούν την αποτελεσματικότερη άμυνα απέναντι στην «τεχνο-αποικιοκρατία», περισσότερο ακόμη και από τους νόμους ή τα φίλτρα. Κλείνοντας την ομιλία της, σημείωσε ότι όσο διαρκούσε η εκδήλωση εκατοντάδες ακόμη παιδιά συνδέθηκαν στο διαδίκτυο, επισημαίνοντας ότι το ψηφιακό περιβάλλον που θα συναντήσουν εξαρτάται από τις αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα και κάλεσε σε διεθνή συνεργασία για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο ανθρώπινου ψηφιακού μέλλοντος.

Μετά την ομιλία της, η Πρώτη Κυρία Ερντογάν έδωσε τον πρώτο λόγο στην Μπριζίτ Μακρόν, σύζυγο του Γάλλου Προέδρου, η οποία εδώ και καιρό έχει επιστήσει την προσοχή στις επιπτώσεις του ψηφιακού κόσμου στα παιδιά και δήλωσε ότι είναι έμπειρη εκπαιδευτικός.

Δοκίμασαν Τουρκική Κουζίνα



Μετά τη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης, η Πρώτη Κυρία Ερντογάν συναντήθηκε με τις συζύγους των ηγετών για γεύμα.

Οι σύζυγοι των προσκεκλημένων ηγετών είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τουρκική κουζίνα δοκιμάζοντας τις γεύσεις που αντικατοπτρίζουν την τουρκική γαστρονομία.Στο δείπνο, οι καλεσμένοι προσφέρθηκαν μοναδικές λιχουδιές, όπως φάβα, αγκινάρα Urla, γεμιστά κολοκυθάκια ανατολίας και ντολμαδάκια, κεσκέκ και φράουλες Emiralem.

Οι σύζυγοι των ηγετών έτρωγαν τα γεύματά τους στην αίθουσα που περιείχε δείγματα πλακιδίων Iznik και σε τραπεζομάντιλα που αντανακλούσαν την τουρκική κουλτούρα κεντήματος.

Μετά το γεύμα, η Πρώτη Κυρία Ερντογάν και οι σύζυγοι των ηγετών τράβηξαν μια οικογενειακή φωτογραφία. Η Πρώτη Κυρία Ερντογάν και οι σύζυγοι των ηγετών εξέτασαν μια συλλογή υφασμάτων, κεντημάτων και κεντημάτων που αντικατοπτρίζουν την παραδοσιακή χειροτεχνία και τον πλούτο της τουρκικής υφαντικής κουλτούρας μετά την οικογενειακή φωτογραφία.

Οι σύζυγοι των προσκεκλημένων ηγετών είχαν επίσης την ευκαιρία να δουν τα έργα οπτικής μνήμης της Μεσοποταμίας, των εδαφών της Ανατολίας, του οθωμανικού και του τουρκικού κράτους.Ο θαυμασμός των συζύγων των ηγετών για τις τουρκικές γεύσεις και χειροτεχνίες καθρεφτιζόταν στα πρόσωπά τους.

Στο τέλος του προγράμματος, η Πρώτη Κυρία Ερντογάν αποχαιρέτησε έναν προς έναν τους καλεσμένους της, τους οποίους πρόσεχε πολύ.





