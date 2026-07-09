Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, κι απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής.

Σε ανακοίνωσή της που επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον «υποδομών και εγκαταστάσεων» αμερικανικών βάσεων Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν. Απείλησαν πως θα επεκτείνουν τα αντίποινα και σε άλλες χώρες της περιοχής αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε νέα πλήγματα.

Confirmed Impacts in Kuwait after interceptors missed missiles from Iran https://t.co/Mdvc7DMKpt pic.twitter.com/N6M0ILYaV6 — Ali (@MerruX) July 9, 2026





Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε αναχαίτιση πυραύλων και drones

Το Γενικό Επιτελείο του Στρατού του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι αντιαεροπορικές άμυνες της χώρας αντιμετωπίζουν επίθεση με πυραύλους και εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Όπως διευκρινίζεται, οι εκρήξεις που ενδέχεται να ακούγονται οφείλονται στις αναχαιτίσεις των συστημάτων αεράμυνας και όχι σε πλήγματα στο έδαφος. Παράλληλα, οι αρχές καλούν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.



