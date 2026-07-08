Πρόσκληση να καθίσουν Αθήνα και Άγκυρα στο τραπέζι για το Αιγαίο, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλει τις πάγιες τουρκικές θέσεις, απηύθυνε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απαντώντας σε ερωτήσεις της ανταποκρίτριας του ΑΠΕ-ΜΠΕ και του ΟΡΕΝ TV, Μαρίας Ζαχαράκη, σχετικά με το «casus belli» και τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Casus belli: «Ας καθίσουμε να συζητήσουμε»

Απαντώντας σε ερώτηση της ανταποκρίτριας του ΑΠΕ-ΜΠΕ και του ΟΡΕΝ TV, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά το πέρας της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την Τετάρτη 8 Ιουλίου, εάν ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων θα αποτελούσε αιτία πολέμου για την Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι ο λαός του δεν γνωρίζει τί σημαίνει casus belli και κάλεσε να μην τροφοδοτεί κανείς την ένταση με τέτοιες διατυπώσεις.

«Το "casus belli" είναι κάτι που σχεδόν κανείς από τον λαό μου δεν γνωρίζει· αν ρωτήσεις τι είναι, δεν θα ξέρουν. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να απασχολούμε τον λαό μας με αυτά τα θέματα, και εμείς ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας: "Ας μην απασχολούμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτά. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση". Αυτή είναι η στάση μας και κάθε φορά που το θέμα αυτό έρχεται στο τραπέζι, τους το λέμε και έτσι συνεχίζουμε».

«Γαλάζια Πατρίδα»

Σε δεύτερη ερώτηση της ανταποκρίτριας του ΑΠΕ-ΜΠΕ και του ΟΡΕΝ TV, Μαρίας Ζαχαράκη, σχετικά με τον νέο νόμο που ετοιμάζει η τουρκική κυβέρνηση για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και το πότε αναμένεται να κατατεθεί στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα, αλλά υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη έννοια παραμένει βασικό στοιχείο της τουρκικής πολιτικής.

«Όσον αφορά το θέμα της "Γαλάζιας Πατρίδας", το θέμα αυτό είναι επίσης πολύ, πολύ σημαντικό για εμάς. Δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο στις θάλασσες, αλλά, όταν χρειαστεί, θα το χρησιμοποιούμε ως ονομασία ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά μας ύδατα».

«Ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο λάθος»

Την ίδια ώρα, σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, που επιδιώκει να αποκτήσει η Άγκυρα από τις ΗΠΑ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άσκησε κριτική στις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν έχει σχολιάσει ποτέ τις ελληνικές αμυντικές προμήθειες και τόνισε ότι η Τουρκία έχει το δικαίωμα τόσο να παράγει όσο και να προμηθεύεται αμυντικό εξοπλισμό.

«Αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν θέση στον κόσμο μου. Διότι είναι σαφές σε ποια νερά κολυμπά ο Νετανιάχου. Ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Διότι, έχουμε εμείς εκφράσει ποτέ μέχρι σήμερα την άποψη "γιατί τα αγόρασες αυτά" ή "για ποιο λόγο τα αγοράζεις" σχετικά με τα αμυντικά μέσα που έχει προμηθευτεί ο κ. Μητσοτάκης για την Ελλάδα; Όχι. Αν και είμαστε γείτονες, θα μπορούσαμε να πούμε τέτοια πράγματα. Αλλά δεν υπάρχει λόγος. Μπορεί να αγοράζει, μπορεί και να πουλάει. Η Τουρκία, από την άλλη, τα παράγει ήδη αυτά, και εκτός από παραγωγή, φυσικά έχει και το δικαίωμα να αγοράζει. Κι εμείς διεξάγουμε τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις με διάφορες χώρες του κόσμου. Και τα βήματά μας είναι ανάλογα».

«Το θέμα του Αιγαίου είναι θέμα που θα συζητήσουν οι ηγέτες»

Παρόλα αυτά, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ετοιμότητά του να προσέλθει σε διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το Αιγαίο.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο οποίος αναφέρθηκε στις δηλώσεις του πρωθυπουργού περί ανάγκης επίλυσης του ζητήματος των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας, ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε πως «συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο. Καταρχήν, οι υπουργοί Εξωτερικών μας, και στη συνέχεια, αν χρειαστεί, κι εμείς, θα καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Μητσοτάκη για να συζητήσουμε το θέμα. Αλλά θα ήθελα να πω ξεκάθαρα και σαφώς ότι η επίλυση του προβλήματος σε αυτά τα ύδατα είναι πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Συμμερίζομαι και εγώ την ίδια άποψη σχετικά με αυτό το θέμα».

«Δεν τέθηκε θέμα Θεολογικής Σχολής της Χάλκης»

Στο μέρος της ερώτησης που αφορούσε το αν συζητήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το ζήτημα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και το ενδεχόμενο λήψης σχετικής πρωτοβουλίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως το θέμα αυτό δεν τέθηκε καν στη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.