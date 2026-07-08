Το Πακιστάν προέτρεψε όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, όπως ανέφερε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η ενδιάμεση συμφωνία με το Ιράν, την οποία υπέγραψε τον περασμένο μήνα, «έχει τελειώσει».

«Το Πακιστάν καλεί όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις αντίστοιχες δεσμεύσεις τους με βάση το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο παραμένει βασικό θεμέλιο για την κατανόηση, τον αμοιβαίο σεβασμό και την ευημερία της περιοχής και πέραν αυτής», ανέφερε η ανακοίνωση.

Τον περασμένο μήνα, ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε μια προσωρινή συμφωνία 14 σημείων προκειμένου να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP