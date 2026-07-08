Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων δυο παιδιά ηλικίας 10 και 6 χρονών, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία και ιατρικές πηγές του παλαιστινιακού εδάφους, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Η Πολιτική Προστασία, ένας οργανισμός που λειτουργεί υπό τον έλεγχο του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, κατέγραψε εννέα νεκρούς σε διάφορα μέρη, από αεροπορικά πλήγματα και πυρά.

Το νοσοκομείο Νάσερ, που βρίσκεται στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε ότι παρέλαβε τις σορούς τεσσάρων ανθρώπων ηλικίας έως 39 ετών, εκ των οποίων μιας γυναίκας και ενός 10χρονου αγοριού. Οι άνθρωποι αυτοί σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα που είχε στόχο μια σκηνή στην οποία διέμεναν εκτοπισμένοι.

Το νοσοκομείο δήλωσε επίσης ότι παρέλαβε τη σορό του Άχμαντ Σαλίμ, ενός οδηγού φορτηγού που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στο αλ Μαουάσι, μια περιοχή που βρίσκεται στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ο Σαλίμ κατευθυνόταν τρέχοντας προς τους στρατιώτες οι οποίοι ανέκριναν άλλους οδηγούς που είχαν συλληφθεί.

Οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ προς την πλευρά του "αφότου εντόπισαν μια άμεση απειλή", διευκρίνισε ο στρατός, δηλώνοντας ότι ερευνά τα αλλά περιστατικά που σημειώθηκαν σήμερα.

Το νοσοκομείο Αλ Σίφα, στην πόλη της Γάζας, δήλωσε από την πλευρά του ότι παρέλαβε τρεις σορούς: ενός παιδιού που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στον ανατολικό τμήμα της πόλης, ενός άνδρα που σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα στο δυτικό τμήμα και ενός άλλου που σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό που είχε στόχο ένα όχημα.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι της υγείας δήλωσαν ότι ένα 6χρονο αγόρι σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στη γειτονιά Ζεϊτούν στη πόλη της Γάζας.

O ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται σχεδόν καθημερινά για την παραβίαση της εκεχειρίας στον κατεστραμμένο θύλακα.

Τουλάχιστον 1.084 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί εκεί από τον Οκτώβριο, όταν τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του εδάφους αυτού, που επίσης τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς και του οποίου τα στοιχεία θεωρεί αξιόπιστα ο ΟΗΕ.

Ταυτόχρονα, το Ισραήλ καταμέτρησε πέντε στρατιώτες και έναν εργολάβο που εργαζόταν για το υπουργείο Άμυνας που σκοτώθηκαν στο παλαιστινιακό έδαφος.

Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης και η περιορισμένη πρόσβαση στη Γάζα εμποδίζουν το Γαλλικό Πρακτορείο να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς ή να καλύπτουν ελεύθερα τη βία στο έδαφος αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters