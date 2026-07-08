Μήνυμα υπέρ της συνέχισης του διαλόγου με την Ελλάδα για τα ζητήματα του Αιγαίου έστειλε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι συμμερίζεται την προσέγγιση του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ως προς την ανάγκη επίλυσης των εκκρεμοτήτων στο Αιγαίο.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι σε πρώτο στάδιο οι συνομιλίες θα διεξαχθούν σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, ενώ, εφόσον κριθεί αναγκαίο, οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν για να συζητήσουν το θέμα.

«Συμμερίζομαι την ίδια άποψη με τον Μητσοτάκη, ιδιαίτερα όσον αφορά την επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο. Ελπίζω ότι αρχικά οι υπουργοί Εξωτερικών μας θα αναλάβουν τις σχετικές συζητήσεις και, εάν χρειαστεί, θα καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι για να συζητήσουμε το θέμα», δήλωσε ο Ερντογάν.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν το Αιγαίο αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών, τονίζοντας πως «η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί, πάνω απ' όλα, καθήκον των ηγετών».

Για το θέμα της αγοράς των F-35 από την Ελλάδα ανάφερε ότι. «Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γείτονάς μας. Θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.