Μήνυμα υπέρ της συνέχισης του διαλόγου με την Ελλάδα για τα ζητήματα του Αιγαίου έστειλε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι συμμερίζεται την προσέγγιση του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ως προς την ανάγκη επίλυσης των εκκρεμοτήτων στο Αιγαίο.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι σε πρώτο στάδιο οι συνομιλίες θα διεξαχθούν σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, ενώ, εφόσον κριθεί αναγκαίο, οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν για να συζητήσουν το θέμα.

Turkish President Erdogan on Greece:



I also share the same view as Mitsotakis on resolving Aegean Sea issues in particular.



Hopefully, first our foreign ministers, and then if needed we will also sit at the table and discuss this matter.



But let me say this clearly and openly… pic.twitter.com/t3py9nRVAu — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

«Συμμερίζομαι την ίδια άποψη με τον Μητσοτάκη, ιδιαίτερα όσον αφορά την επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο. Ελπίζω ότι αρχικά οι υπουργοί Εξωτερικών μας θα αναλάβουν τις σχετικές συζητήσεις και, εάν χρειαστεί, θα καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι για να συζητήσουμε το θέμα», δήλωσε ο Ερντογάν.

Turkish President Erdogan on Greece:



Did we ever question Mr. Mitsotakis over the defence equipment Greece has procured by asking, "Why did you buy these?"



We could have said such things, but there was no need.



They are free to buy and sell as they wish. As for Türkiye, we… pic.twitter.com/leu1wWaPNy — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν το Αιγαίο αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών, τονίζοντας πως «η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί, πάνω απ' όλα, καθήκον των ηγετών».

Για το θέμα της αγοράς των F-35 από την Ελλάδα ανάφερε ότι. «Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γείτονάς μας. Θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.