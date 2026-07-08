Το κύμα καύσωνα εντάθηκε περαιτέρω σήμερα στη Γαλλία δοκιμάζοντας τις αντοχές του πληθυσμού και των πυροσβεστών, που δίνουν μάχη σε πολλά πύρινα μέτωπα, με φωτιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα από ό,τι πέρυσι και αποδεικνύονται καταστροφικότερες.

Περίπου 78.000 στρέμματα έγιναν στάχτη στη χώρα τις πρώτες οκτώ ημέρες του Ιουλίου, έναντι λίγο παραπάνω από 44.000 στο σύνολο του ίδιου μήνα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωπαϊκού Συστήματος Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές (Effis), τα οποία ανέλυσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η ενίσχυση των ανέμων περιέπλεξε το έργο των πυροσβεστών.

Ένας νεαρός εθελοντής πυροσβέστης, ηλικίας 22 ετών, έχασε σήμερα τη ζωή του στις γαλλικές Άλπεις, ενώ έδινε μάχη με τις φλόγες σε μια δασική πυρκαγιά που μαινόταν σε μια απότομη πλαγιά.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, με 67 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό, εξαπλώνονται προς τον βορρά και το ανατολικό τμήμα και αύριο πέντε ακόμη διαμερίσματα θα τεθούν σε πορτοκαλί συναγερμό, προειδοποιεί η Météo-France, η οποία προβλέπει πως αυτό το «σφοδρό και συνεχές επεισόδιο καύσωνα» θα διαρκέσει «πολύ πιθανόν έως και το επόμενο ΣΚ».

Σήμερα το απόγευμα, ο υδράργυρος σκαρφάλωνε συχνά μεταξύ 38 και 41 βαθμών Κελσίου, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για τον μήνα Ιούλιο σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Μονπελιέ (40,7 βαθμοί Κελσίου) και την πόλη Περπινιάν (40,7 βαθμοί Κελσίου).

Αυτό το κύμα έντονης ζέστης είναι το τρίτο κατά σειρά σε λιγότερο από δύο μήνες έπειτα από εκείνο, εξαιρετικά πρώιμο, στα τέλη Μαΐου, το οποίο ακολούθησε ένα επεισόδιο καύσωνα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Σημάδι της υπερθέρμανσης του πλανήτη, περισσότερα από τα μισά από τα 53 κύματα καύσωνα που έχουν καταγραφεί από το 1947 έχουν συμβεί μετά το 2010.

Για μία ακόμη φορά, η σιδηροδρομική εταιρεία της Γαλλίας SNCF ματαίωσε σήμερα δρομολόγια τρένων, καθώς η ζέστη επηρεάζει τη λειτουργία των εναέριων γραμμών επαφής, που τροφοδοτούν τα τρένα με ηλεκτρική ενέργεια.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στα επεισόδια καύσωνα, οι διανομείς φαγητού στο σπίτι δεν θα εργάζονται πλέον τις θερμότερες ώρες της ημέρας στα διαμερίσματα που θα βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, ανακοίνωσαν σήμερα οι εταιρείες Uber Eats και Deliveroo στο AFP, ανταποκρινόμενες σε ένα αίτημα του κλάδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP