Το ενδεχόμενο μια ενδοοικογενειακή διαμάχη να ήταν το κίνητρο της επίθεσης με μαχαίρι σε σχολείο της Βαυαρίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο 13χρονες μαθήτριες, διερευνά η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είναι ένας 16χρονος, ο οποίος μπήκε στο σχολικό συγκρότημα Welfen του Σονγκάου, νοτιοδυτικά του Μονάχου, οπλισμένος με μαχαίρι και πυροβόλο όπλο. Με το μαχαίρι τραυμάτισε σοβαρά δύο 13χρονες μαθήτριες, οι οποίες ωστόσο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα στο παρακείμενο αθλητικό κέντρο και θεωρείται ότι δεν είχε συνεργούς.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με εκατοντάδες αστυνομικούς και διασώστες και έξι ελικόπτερα άμεσης δράσης, καθώς αρχικά υπήρχε η πληροφορία για πυροβολισμούς στο σχολείο. Ένα από τα ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκε τελικά για τη διακομιδή των τραυματιών.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ