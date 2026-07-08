Τα συντρίμμια του εμπορευματικού αεροσκάφους τύπου Boeing της ιδιωτικής εταιρίας K2 Airways που έχασε την επαφή με τον πύργο ελέγχου ενώ κατευθυνόταν στο Καράτσι έχουν βρεθεί, ανακοίνωσε σήμερα η πακιστανική αερολιμενική αρχή.

Τα συντρίμμια βρέθηκαν 53 ναυτικά μίλια νότια του λιμανιού Ορμάρα και οι προσπάθειες για την ανεύρεση των αγνοουμένων μελών του πληρώματος είναι σε εξέλιξη, ανέφερε.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters