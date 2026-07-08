Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ θα δώσουν άδεια στην Ουκρανία για την κατασκευή πυραύλων Πάτριοτ, επισημαίνοντας παράλληλα πως τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία θέλουν ο πόλεμος να τελειώσει.

«Θα σας δώσουμε άδεια να κατασκευάσετε Patriot. Είναι τέλειο. Με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορείτε να παραπονιέστε πως δεν σας δίνουμε αρκετούς», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

«Είναι ένα αμυντικό όπλο, το οποίο μου αρέσει περισσότερο σε σύγκριση με ένα επιθετικό όπλο», πρόσθεσε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένως απευθύνει αίτημα για το αμερικανικής κατασκευής σύστημα αναχαίτισης, το μοναδικό όπλο στο οπλοστάσιο της Ουκρανίας που μπορεί να καταρρίψει βαλλιστικούς πυραύλους. Αναμενόταν να θέσει το θέμα στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης πως θα μπορούσε να ασκηθεί πίεση σε εταιρείες να κατασκευάσουν πυραύλους Πάτριοτ.

«Ασκούμε μεγάλη επιρροή στις εταιρείες, σε εκείνες τις εταιρείες που κατασκευάζουν τους Patriot», είπε. «Δεν έχουμε ενημερώσει ακόμη την εταιρεία γι' αυτό, αλλά όλα θα πάνε καλά. Είμαι σίγουρος ότι θα ενθουσιαστούν», είπε.

H Lockheed Martin είναι ο κύριος ανάδοχος των πυραύλων αναχαίτισης, που χρησιμοποιούνται στο σύστημα Πάτριοτ.

Ο Τραμπ είπε επίσης πως και οι δύο πλευρές στον πόλεμο στην Ουκρανία θα ήθελαν να τον δουν να τερματίζεται, όμως τόσο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι «δύσκολοι».

«Έχουμε διευθετήσει πολλούς πολέμους και αυτός είναι εκείνος που πίστευα πως ενδεχομένως θα ήταν ο ευκολότερος, όμως ο Πούτιν είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας και αυτός εδώ ο τύπος είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Ζελένσκι, ο οποίος καθόταν δίπλα του.

Από την πλευρά του, ο Ζελένκσι είπε πως θέλει να συζητήσει «ορισμένες πολύ σημαντικές λεπτομέρειες» με τον Τραμπ.

«Είμαι βέβαιος πως θα κάνετε τα πάντα για να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε στον Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ