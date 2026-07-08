Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσαν σήμερα την "ακλόνητη δέσμευσή" τους στη συλλογική άμυνα με βάση το Άρθρο 5 της συμμαχίας, στη διακήρυξη της συνόδου κορυφής που διεξήχθη στην Άγκυρα.

Στη διακήρυξή τους, ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς ανέφεραν ότι αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της συμμαχίας, καθώς οι σύμμαχοι ανακοίνωσαν νέες προμήθειες συνολικής αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύθηκαν επίσης να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ύψους 70 δισεκ. ευρώ (80 δισεκ. δολάρια) για το 2026 και "τουλάχιστον αντίστοιχα επίπεδα" υποστήριξης το 2027, σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP