Η έντονη ενασχόληση των τουρκικών μέσων ενημέρωσης με κάθε πτυχή της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έφτασε μέχρι και στον τρόπο με τον οποίο περπάτησε ο Έλληνας πρωθυπουργός προς την αίθουσα της συνόδου. Μετά τις δηλώσεις του για τα F-35 και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ορισμένα φιλοκυβερνητικά μέσα επέλεξαν να σχολιάσουν ακόμη και τη στάση του σώματός του, επιχειρώντας να της αποδώσουν πολιτικούς και επικοινωνιακούς συμβολισμούς.

Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο του τηλεοπτικού δικτύου CNN Türk, το οποίο στην ιστοσελίδα του, με τίτλο «Δεν έχει ξεπεράσει ακόμη την επίδραση του οθωμανικού εμβατηρίου! Ο Μητσοτάκης περπάτησε ως "ψεύτικος νταής"», σχολιάζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς κατευθυνόταν στη συνεδρίαση της δεύτερης ημέρας της Συνόδου, «προσέλκυσε την προσοχή με το ασυνήθιστο περπάτημά του», το οποίο, όπως υποστηρίζεται, έγινε αντικείμενο σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε επίσης: Σύνοδος ΝΑΤΟ: Στυλό με το όνομά τους δώρισε στους ηγέτες η τουρκική προεδρία

Το CNN Türk αναφέρει ότι «ο τρόπος με τον οποίο ο Μητσοτάκης περπάτησε, έχοντας χαμηλωμένο τον έναν ώμο, δεν πέρασε απαρατήρητος από τους δημοσιογράφους και τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», υιοθετώντας ειρωνικό ύφος απέναντι στον Έλληνα πρωθυπουργό.

Το δημοσίευμα συνδέει, μάλιστα, το συγκεκριμένο περιστατικό με την υποδοχή που επιφυλάχθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη την πρώτη ημέρα της Συνόδου στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας, όπου τον υποδέχθηκε στρατιωτική μπάντα με το οθωμανικό εμβατήριο Μεχτέρ. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «ο Μητσοτάκης, ο οποίος κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου είχε υποδεχθεί στο προεδρικό υπό τους ήχους του εμβατηρίου Μεχτέρ, είχε απασχολήσει εκτενώς και τον ελληνικό Τύπο».