Μια πρωτοφανή και σοκαριστική εμπειρία βίωσε μια 22χρονη μαθήτρια πιλότος στην Αργεντινή, όταν αναγκάστηκε να προσγειώσει μόνη της το εκπαιδευτικό αεροσκάφος, αφού ο εκπαιδευτής της έπεσε στο κενό κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, όταν ο 42χρονος Λεάντρο Μπερτάτσο, εκπαιδευτής πτήσεων, φέρεται να έλυσε τη ζώνη ασφαλείας του και να πήδηξε από το πιλοτήριο ενός Cessna C-150, ενώ το αεροσκάφος πετούσε πάνω από την περιοχή Τολέδο της Αργεντινής. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική έκταση, κοντά στο σημείο όπου έπεσε.

A student pilot was forced to land her plane alone after her instructor jumped from the aircraft during their flight in Argentina.



The 22-year-old had been training with her instructor, Leandro Bertazzo, 42, in a Cessna 150 when he evacuated the aircraft.



Although investigators… pic.twitter.com/Mcwe63PYFn — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 8, 2026

Η 22χρονη περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν, λέγοντας: «Έβγαλε τα ακουστικά του, τακτοποίησε τα προσωπικά του αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου του κινητού του τηλεφώνου, έβγαλε τη ζώνη ασφαλείας του, άνοιξε την πόρτα η οποία είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει και πήδηξε έξω».

Αμέσως μετά ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές, ενώ βρέθηκε αντιμέτωπη με την πρόκληση να προσγειώσει το αεροσκάφος χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτή της.

Ο Εδουάρδρο Αλβάρεζ, διευθυντής της σχολής πτήσεων Flying Parrot Cordoba, όπου εργαζόταν ο Λεάντρο, δήλωσε: «Ήταν πολύ ταραγμένη, αλλά με απόλυτο επαγγελματισμό οδήγησε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο και πραγματοποίησε μια τέλεια προσγείωση».

Παράλληλα, εξήρε τη στάση της νεαρής πιλότου, η οποία, αν και διέθετε άδεια πτήσης, είχε περιορισμένη εμπειρία, χαρακτηρίζοντάς την ως «πολύ ξεκάθαρη, αποφασιστική, ώριμη και επαγγελματική».

«Διατήρησε ένα πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματισμού», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την τραγική εξέλιξη.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Πήρε αυτή την τραγική απόφαση μέσα στο αεροπλάνο, με ένα άτομο δίπλα του. Δεν υπάρχει τρόπος να το σκεφτεί κανείς ή να το καταλάβει, αλλά ο ανθρώπινος νους είναι τόσο περίπλοκος, τόσο απρόβλεπτος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από την πράξη του, ο Λεάντρο φέρεται να γύρισε προς τη μαθήτριά του και να της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, συνέχισε να προχωράς».

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο 42χρονος είχε λάβει στο παρελθόν νευροψυχιατρική θεραπεία, χωρίς ωστόσο η συγκεκριμένη πληροφορία να είναι γνωστή πέρα από τον στενό οικογενειακό του κύκλο.

Οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι οι συνθήκες του περιστατικού είναι εξαιρετικά ασυνήθιστες και μέχρι στιγμής δεν μπορούν να εξηγήσουν με βεβαιότητα πώς ο εκπαιδευτής κατέληξε να πέσει από το αεροσκάφος.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Πηγή: huffingtonpost.gr