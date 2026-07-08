Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «πολύ θυμωμένος» με το ΝΑΤΟ κάνοντας δηλώσεις σε δημοσιογράφους μαζί με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε πριν από την έναρξη των εργασιών της συνόδου κορυφής στην Αγκυρα.

«Είμαι πολύ θυμωμένος με το ΝΑΤΟ. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ λόγω αυτού που έκαναν με την Γροιλανδία και δεν είμαι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ διότι δεν θέλησαν να μας βοηθήσουν απέναντι στο βασικό κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία, δηλαδή το Ιράν», εξήγησε.

«Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι σημαντική για την Δανία», πρόσθεσε.

Και ο αμερικανικός πρόεδρος συνέχισε με μία ιστορική αναδρομή λέγοντας: «όταν οι ναζί κατέλαβαν την Δανία μέσα σε λιγότερο από μια μέρα», κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο «μας ζήτησαν να αναλάβουμε την Γροιλανδία, κι εμείς στην συνέχεια, βλακωδώς, την δώσαμε πίσω».

«Την έχουμε ανάγκη για την προστασία του κόσμου, όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά, όταν θέλαμε να την πάρουμε», τα μέλη του ΝΑΤΟ «μας είπαν "όχι" », είπε.

Στις αρχές του έτους, η αδιανόητη απειλή του Τραμπ ότι θα καταλάβει δια της βίας των όπλων την Γροιλανδία προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στην Ατλαντική Συμμαχία. Επειτα από επιθετικές δηλώσεις εβδομάδων έκανε πίσω ανακοινώνοντας στις αρχές του Ιανουαρίου συμφωνία-πλαίσιο με τον Μαρκ Ρούτε για την Γροιλανδία το περιεχόμενο της οποίας δεν έχει αποσαφηνισθεί.

«Η Γροιλανδία δεν είναι προς πώλησιν», αναγκάσθηκε να δηλώσει σήμερα στην Αγκυρα η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν.

«Χαμένη υπόθεση»

Αμέσως προηγουμένως ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θεωρεί την Ισπανία «φρικτό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ», «χαμένη υπόθεση» και ότι διακόπτει «κάθε εμπορική σχέση» μαζί της.

«Δεν θέλω δουλειές μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ δίνοντας εντολή στον υπουργό του των Οικονομικών Μπέσεντ να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία.

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Ατάραχη η Μαδρίτη

Η ισπανική κυβέρνηση υποδέχθηκε «ατάραχη» τις δηλώσεις του Τραμπ.

«Η χώρα μας διατηρεί εξαιρετικές κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν έχουμε καμία πρόθεση να τις αλλάξουμε», δήλωσε κυβερνητική πηγή χαρακτηρίζοντας «επωφελείς και για τις δύο χώρες» τους δεσμούς αυτούς , κυρίως «στον τομέα της άμυνας».

Η πηγή της ισπανικής κυβέρνησης υπενθύμισε ότι η Ισπανία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ένα εμπορικό μπλοκ, και ότι «δεν είναι δυνατόν να τύχει μεταχείρισης μεμονωμένα» από τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ενωσης.

⁠Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε φροντίσει να δηλώσει νωρίτερα ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν «τελείωσε» χαρακτηρίζοντας του Ιρανούς «ψεύτες».

«Σε ό,τι με αφορά, τελείωσε (...) είναι χάσιμο χρόνου να διαπραγματεύεσαι μ' αυτούς, είναι ψεύτες», είπε. «Δεν θέλω παρτίδες μαζί τους, είναι σκουπίδια (...) είναι άρρωστοι. Είναι διεστραμμένοι, είναι άνθρωποι βίαιοι και αν είχαν πυρηνικό όπλο, θα το χρησιμοποιούσαν».

Οι δηλώσεις του συνοδεύτηκαν άμεσα με αύξηση κατά περισσότερο του 5% των τιμών του πετρελαίου.

Το πρακτορείο BLOOMBERG NEWS μετέδωσε ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να παραλείψει την οργάνωση συνόδου κορυφής της Συμμαχίας για το 2027 για να αποφύγει τις εντάσεις με τον Τραμπ.