Η κάλυψη των δηλώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα κινήθηκε σε δύο επίπεδα στον τουρκικό Τύπο. Τα κρατικά μέσα και τα πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν oυδέτερα τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού, ενώ τα φιλοκυβερνητικά και εθνικιστικά μέσα τις έντυσαν με έντονα επικριτικούς τίτλους, επιχειρώντας να τις παρουσιάσουν ως ένδειξη ενόχλησης της Αθήνας για το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ-Τουρκίας και ειδικότερα για τα F-35.

Το Πρακτορείο Αναντολού και το κρατικό TRT επέλεξαν σχετικά ουδέτερη παρουσίαση, δίνοντας έμφαση στο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη υπέρ της «ανάπτυξης των σχέσεων» με την Τουρκία.

Αντίστοιχα, το Πρακτορείο IHA ανέδειξε τη δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού σχετικά με την πιθανή προμήθεια F-35 από την Τουρκία, προβάλλοντας τη φράση: «Ενόσω η χώρα μου εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανοιχτή απειλή πολέμου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ.».

Φιλοκυβερνητικά μέσα: «Στοχοποίησε την Τουρκία»

Στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης κυριάρχησε εμφανώς πιο επιθετική ρητορική απέναντι στον Έλληνα πρωθυπουργό.

Η Χουριέτ χαρακτήρισε ως αξιοσημείωτη «την απάντηση Μητσοτάκη που κέντρισε την προσοχή» για τα F-35, εστιάζοντας στην άρνησή του να σχολιάσει περαιτέρω το ζήτημα.

Η Σαμπάχ υιοθέτησε ακόμη πιο αιχμηρή γλώσσα, υποστηρίζοντας ότι «Ο Μητσοτάκης στοχοποίησε την Τουρκία με αυθάδεις εκφράσεις», ενώ πρόβαλε ιδιαίτερα τη δήλωσή του: «Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις για τα F-35!».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το A Haber, το οποίο έκανε λόγο για Έλληνα πρωθυπουργό που «ξεπέρασε τα όρια στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ», προβάλλοντας τη φράση: «Η χώρα μας βρίσκεται υπό την απειλή πολέμου από την Τουρκία».

Η οικονομική εφημερίδα Ντουνιά παρουσίασε τις δηλώσεις ως «παράπονο από τον Μητσοτάκη για την Τουρκία και τα F-35», δίνοντας έμφαση στη θέση ότι «πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες των συμμάχων του ΝΑΤΟ».

Ακόμη πιο επιθετική ήταν η Τακβίμ, η οποία επέλεξε τον τίτλο: «Ο πόνος του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα F-35! Στοχοποίησε την Τουρκία…», αποδίδοντας στην ελληνική πλευρά ενόχληση για τις αμερικανοτουρκικές εξελίξεις.

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Εθνικιστικά μέσα: προσπάθεια να εμφανιστεί ο Μητσοτάκης σε δύσκολη θέση

Τα φιλοκυβερνητικά μέσα με έντονο εθνικιστικό προσανατολισμό επιχείρησαν να συνδέσουν τις δηλώσεις Μητσοτάκη με το θετικό κλίμα που, κατά την τουρκική αφήγηση, δημιούργησαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Τουρκία.

Η Τουρκιγέ σημείωσε ότι «ο Trump είχε δώσει θετικό σήμα...», παρουσιάζοντας την ερώτηση προς τον Έλληνα πρωθυπουργό για τα F-35 και την απάντησή του: «Δεν θα κάνω σχόλιο!».

Ανάλογη προσέγγιση είχαν τα TGRT, Ακσάμ, Star, GZT και Haber7, τα οποία υποστήριξαν ότι ο Μητσοτάκης απέφυγε να απαντήσει ή «στριμώχτηκε» από τις ερωτήσεις για τα F-35, συνδέοντας το θέμα με το «πράσινο φως» που, κατά την εκτίμησή τους, έδωσε ο Τραμπ προς την Τουρκία.

Την πιο επιθετική διατύπωση χρησιμοποίησε η Γενί Ακίτ, η οποία, με εμφανώς ειρωνικό ύφος, αναφέρθηκε στον Έλληνα πρωθυπουργό ως «Μήτσο», γράφοντας ότι «ο Μήτσος, που χθες "μπήκε στη θέση του" υπό τους ήχους του Μεχτέρ, σαν βρεγμένη γάτα, σήμερα είπε: "Δεν σχολιάζω τη δήλωση για τα F-35"».

Αντιπολιτευόμενα μέσα: εστίαση στην ενόχληση

Ακόμη και τα αντιπολιτευόμενα μέσα δεν διαφοροποιήθηκαν ουσιαστικά ως προς την ανάγνωση των δηλώσεων.

Η Σοζτζού σχολίασε ότι «η δήλωση για τα F-35 ενόχλησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό», υιοθετώντας το βασικό αφήγημα ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει με ανησυχία το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της αμυντικής συνεργασίας Ουάσιγκτον-Άγκυρας.

Κοινή γραμμή

Παρά τις διαφορετικές αποχρώσεις, το μεγαλύτερο μέρος του τουρκικού Τύπου επιχειρεί να εντάξει τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ευρύτερο αφήγημα περί αναβάθμισης της στρατηγικής θέσης της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι περισσότεροι τίτλοι αποδίδουν στην ελληνική πλευρά ενόχληση ή αμηχανία για τις εξελίξεις γύρω από τα F-35, ενώ οι πιο φιλοκυβερνητικές και εθνικιστικές εφημερίδες χρησιμοποιούν σαφώς απαξιωτική γλώσσα, παρουσιάζοντας τον Έλληνα πρωθυπουργό ως πολιτικά αποδυναμωμένο απέναντι στις τελευταίες αμερικανοτουρκικές εξελίξεις.