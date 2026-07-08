Άνοδο άνω του 5% κατέγραψαν την Τετάρτη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία με το Ιράν «τελείωσε», στον απόηχο νέων πληγμάτων στη Μέση Ανατολή.

Το διεθνές σημείο αναφοράς, το Brent Βόρειας Θάλασσας, ενισχύθηκε κατά 5,3%, φθάνοντας τα 78,09 δολάρια το βαρέλι.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κατέγραψε άνοδο 5,4%, στα 74,23 δολάρια το βαρέλι.

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Πηγή: ΕΡΤ