Μέλη ομάδων διάσωσης μετέφεραν σήμερα τρόφιμα και νερό σε κατοίκους που έχουν αποκλειστεί από τις πλημμύρες στη νότια Κίνα, με τις φονικές βροχές και καταιγίδες να έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 17 ανθρώπους στη χώρα και να έχουν προκαλέσει την κατάρρευση φράγματος.

Στην επαρχία Γκουανσί (νότια), που επλήγη ιδιαίτερα, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 11 αγνοούνται και τουλάχιστον 130.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκάλεσε ο τυφώνας Μαϊσάκ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Βίντεο που μεταδόθηκαν σήμερα από την κρατική τηλεόραση CCTV δείχνουν διασώστες σε φουσκωτές βάρκες να περιπολούν μέσα στη νύχτα στους πλημμυρισμένους δρόμους για να προσφέρουν μπουκάλια νερό, συσκευασίες με γεύματα στιγμής, ψωμί και λουκάνικα στους κατοίκους που είχαν καταφύγει στους υψηλότερους ορόφους των σπιτιών τους.

Το δίκτυο μετέδωσε επίσης εναέρια πλάνα με υπερχειλισμένα ποτάμια στην Γκουανσί, αυτοκίνητα βυθισμένα στο νερό, ξεριζωμένα δέντρα και κατοικίες μερικώς κατεστραμμένες –πιθανές ενδείξεις για σημαντικές υλικές ζημιές.

Μια εργαζόμενη σε ξενοδοχείο της Γκουιγκάνγκ, μια από τις περισσότερο πληγείσες πόλεις, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι το ύψος του νερού έφθασε «στο επίπεδο ενός σπιτιού με ένα όροφο», αναγκάζοντας τους κατοίκους να μετακινηθούν σε συγγενικά σπίτια και σε ξενοδοχεία.

Το νερό άρχισε σήμερα να υποχωρεί, αλλά σε κάποια σημεία παραμένει στάσιμο ξεπερνώντας το ένα μέτρο, όπως στις υπόγειες διαβάσεις, δήλωσε η ίδια σε τηλεφωνική επικοινωνία.

Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα σε κάποια τμήματα της περιοχής, καθώς και στη γειτονική επαρχία Γκουανγκντόνγκ (νότια), βιομηχανικό κόμβο της χώρας όπου βρίσκονται πολλά εργοστάσια, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε μια ένδειξη της έντασης των βροχοπτώσεων στην Γκουανγκσί: το CCTV μετέδωσε συνταρακτικές εικόνες με ένα χείμαρρο νερού να ξεχύνεται από τα κατεστραμμένα τοιχώματα φράγματος.

Σε δοκιμασία η ασφάλεια των φραγμάτων

Οι αρχές έχουν αποστείλει υλική υποστήριξη στην περιοχή, όπως είδη πρώτης ανάγκης και φουσκωτές βάρκες, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Οι τοπικές αρχές δηλώνουν ότι παραμένουν σε καθεστώς κινητοποίησης. Στον υδρολογικό σταθμό του Γουτζόου, σε μια ιδιαιτέρως πληγείσα περιοχή, το ύψος του νερού αναμένεται αύριο να ξεπεράσει κατά περισσότερο από έξι μέτρα το επίπεδο συναγερμού, δήλωσε ο Λι Γκουογίνγκ, υπουργός Υδάτινων Πόρων. «Η ασφάλεια των ταμιευτήρων και των φραγμάτων στις περιοχές που πλήττονται έχει τεθεί σε σκληρή δοκιμασία», τόνισε.

Σε άλλες περιοχές της Κίνας, καταιγίδες προκάλεσαν χθες τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 331 άλλων στην κεντρική επαρχία Χουμπέι, όπου υπήρξαν αναφορές για ανεμοστρόβιλο, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.

Ούτε οι παράκτιες επαρχίες στο ανατολικό τμήμα της χώρας δεν έμειναν αλώβητες. Σήμερα ετοιμάζονται για την έλευση του υπερτυφώνα Μπάβι, που αναμένεται να πλήξει περιοχές 400 χιλιόμετρα νοτίως της Σανγκάης μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής, δήλωσε στο CCTV ο Σιανγκ Τσουνγί, από την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στις Βόρειες Μαριάνες Νήσους έμειναν χωρίς ρεύμα μετά το πέρασμα του Μπάβι από αυτό το μικρό αμερικανικό αρχιπέλαγος του Ειρηνικού.

Ο Λιου Φέι, ο ύπατος αξιωματούχος του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος (ΚΚΚ) στη Χανγκτζόου (ανατολικά), μια μεγάλη πόλη κοντά στη Σανγκάη, ζήτησε να θεωρηθεί «απόλυτη προτεραιότητα» η προστασία απέναντι στις πλημμύρες και τον τυφώνα.

Κλειστά σχολεία

Οι εκπαιδευτικές αρχές της επαρχίας Τζιανγκσού (ανατολικά) ανακοίνωσαν την αναστολή των μαθήματων με φυσική παρουσία από την Πέμπτη το απόγευμα έως και την Παρασκευή, καλώντας τα σχολεία να προχωρήσουν σε ελέγχους ασφαλείας για να αποτρέψουν την πτώση δέντρων, καλωδίων ή κλιματιστικών καθώς αναμένονται σφοδροί άνεμοι.

Οι φυσικές καταστροφές πλήττουν τακτικά την Κίνα, κυρίως το καλοκαίρι, όταν σε κάποιες περιοχές σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις και άλλες βιώνουν ασφυκτική ζέστη.

Στην επαρχία Γκανσού (βορειοδυτική χώρα), ο απολογισμός των θυμάτων από κατολίσθηση αυξήθηκε σε 21 νεκρούς, σύμφωνα με τον οριστικό απολογισμό που μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Xinhua.

Η τραγωδία συνέβη χθες στο χωριό Ρεντζάνγκ, με αποτέλεσμα 33 άνθρωποι να θαφτούν ζωντανοί, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε έκτακτη χρηματοδότηση 30 εκατ. γιούαν (3,9 εκατ. ευρώ) για τις εργασίες ανοικοδόμησης στην πληγείσα περιοχή, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση CCTV.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ -AFP