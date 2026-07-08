Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι ακούστηκε σειρά εκρήξεων προς το παρόν αδιευκρίνιστης προέλευσης στην Μπουσέρ, την πόλη-λιμάνι στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ιράν, στην οποία βρίσκεται ο μόνος πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ύστερα από μια επανάληψη των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

«Εκρήξεις ακούστηκαν στην Μπουσέρ και τα περίχωρά της», μετέδωσε το Mehr, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω. Στο νοτιοδυτικό Ιράν, η Μπουσέρ βρίσκεται ανοιχτά της νήσου Χαργκ, βασικού πετρελαϊκού τερματικού σταθμού του Ιράν, από την οποία διέρχεται υπό φυσιολογικές συνθήκες το 90% του ιρανικού αργού.

Στο μεταξύ δημοσιογράφος του AFP δήλωσε ότι νέες εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο Μπαχρέιν αφού σήμαναν σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού για τρίτη φορά.

Το Ιράν είχε δηλώσει νωρίτερα πως έβαλε στο στόχαστρο βάσεις των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα στο έδαφός του, ύστερα από ιρανικά πυρά σε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ.

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Παράλληλα το Κουβέιτ καταδίκασε σήμερα τις ιρανικές επιθέσεις στο έδαφός του, κρίνοντας ότι υπονομεύουν τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή, αφού η Τεχεράνη ανακοίνωσε πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων στη χώρα αυτή και στο Μπαχρέιν.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ εξέφρασε σε ανακοίνωσή του «την απερίφραστη καταδίκη και καταγγελία των επαναλαμβανόμενων και παράνομων επιθέσεων του Ιράν», προσθέτοντας ότι «η συνέχιση των θρασύτατων αυτών επιθέσεων --σε μια στιγμή όπου βρίσκονται σε εξέλιξη περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες αποκλιμάκωσης --υπονομεύει συστηματικά τις προσπάθειες που αποσκοπούν στη μείωση των εντάσεων».

Το Κουβέιτ σημείωσε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της κυριαρχίας του.

Πηγή: ΑΠΕ