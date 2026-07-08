Στο πλευρό των ΗΠΑ για την επίθεση που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε ιρανικές θέσεις τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προσερχόμενος στις εργασίες της συνόδου κορυφής της συμμαχίας που διεξάγονται στην Άγκυρα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο κ. Ρούτε δήλωσε ότι ο τελευταίος γύρος αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν ήταν «απολύτως απαραίτητος».

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«Νομίζω ότι ήταν απολύτως απαραίτητο, γιατί όταν έχεις κατάπαυση του πυρός και το Ιράν ουσιαστικά παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός - βλέπουμε τι συνέβη χθες με τα πλοία που δέχτηκαν επίθεση» είπε αρχικά ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.

«Νομίζω ότι είναι απολύτως κρίσιμο οι ΗΠΑ να αντιδράσουν δυναμικά» κατέληξε ο Μάρκ Ρούτε για τα χτυπήματα των ΗΠΑ σε 80 ιρανικούς στόχους.

Πηγή: Πρώτο Θέμα