Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά «85» εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και του Μπαχρέιν, έπειτα από τους νυχτερινούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Ως πρώτη αντίδραση σε αυτή την επίθεση, το Ναυτικό και η Αεροναυτική Δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης διεξήγαγαν συνδυαστική επιχείρηση με χρήση πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, πλήττοντας 85 αμερικανικές στρατηγικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις» και καταρρίπτοντας drone τύπου MQ-9, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών που μετέδωσε το δίκτυο IRIB.

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Πηγή: ΑΠΕ