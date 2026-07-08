Μια επαρχία του Καναδά σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του κολοσσού της τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, που κατηγορείται ότι δεν ενημέρωσε την αστυνομία για τα βίαια μηνύματα που έγραψε στο ChatGPT η δράστιδα της πολύνεκρης τραγωδίας του Τάμπλερ Ριτζ, τον Φεβρουάριο.

Οι αρχές της Βρετανικής Κολομβίας «ετοιμάζουν μια προσφυγή στη δικαιοσύνη» ώστε να αποδοθούν ευθύνες στην εταιρεία OpenAI και τους διευθυντές της, επειδή δεν ενημέρωσαν τις δυνάμεις ασφαλείας, είπε σε δημοσιογράφους η Νίκι Σάρμα, η αρμόδια για δικαστικά θέματα στην τοπική κυβέρνηση. Διευκρίνισε ότι έχει απευθυνθεί σε ντόπιους δικηγόρους αλλά και σε συναδέλφους τους στην Καλιφόρνια «για να είναι βέβαιη ότι θα μπορέσει να δώσει τη μάχη στην έδρα (της OpenAI), εάν χρειαστεί».

«Το οφείλουμε στα θύματα, στις οικογένειές τους, σε όλους τους ανθρώπους των οποίων η ζωή ανατράπηκε από αυτήν την τραγωδία», πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας ότι η δικαστική διαδικασία «θα πάρει χρόνο».

Στις 10 Φεβρουαρίου, μια νεαρή διεμφυλική γυναίκα από το Τάμπλερ Ριτζ σκότωσε τη μητέρα της και τον ετεροθαλή αδελφό της. Κατόπιν πήγε στο γυμνάσιο-λύκειο όπου φοιτούσε και η ίδια παλαιότερα και σκότωσε πέντε μαθητές ηλικίας 12-13 ετών και μια 39χρονη εκπαιδευτικό.

Η Τζέσι βαν Ρουτσελάαρ, η οποία στη συνέχεια αυτοκτόνησε, αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και η αστυνομία είχε κληθεί πολλές φορές στο σπίτι της οικογένειας.

Η επίθεση προκάλεσε σοκ στον Καναδά, όπου, αν και η χώρα γειτονεύει με τις ΗΠΑ, δεν είναι συνηθισμένες αυτού του είδους οι μαζικές ανθρωποκτονίες.

Η OpenAI επικρίθηκε δριμύτατα για τον ρόλο που διαδραμάτισε το ChatGPT στην υπόθεση και κυρίως επειδή δεν ενημέρωσε την αστυνομία παρά τα βίαια μηνύματα που έγραφε η νεαρή. Η ηγεσία της εταιρείας κλήθηκε από την Οτάβα να εξηγήσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται. Η εταιρεία ανέφερε ότι τον Ιούνιο του 2025 είχε εντοπίσει έναν λογαριασμό που ανήκε στη δράστιδα της επίθεσης και τον διέγραψε, όμως δεν ενημέρωσε την καναδική αστυνομία. Δικαιολογήθηκε ότι ο λογαριασμός δεν πληρούσε τα κριτήρια ώστε να κληθούν οι αρχές, κυρίως επειδή το περιεχόμενο δεν άφηνε να εννοηθεί ότι επίκειτο μια επίθεση.

Τον Απρίλιο, ο πρόεδρος-διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν ζήτησε συγγνώμη από την πόλη του Τάμπλερ Ριτζ, δηλώνοντας ότι «λυπάται βαθύτατα» επειδή η εταιρεία του δεν ενημέρωσε τις αρχές.

Τον προηγούμενο μήνα, η οικογένεια ενός κοριτσιού που τραυματίστηκε σοβαρά κατά την επίθεση, μήνυσε την εταιρεία για αμέλεια. Ακολούθησαν άλλες επτά αγωγές ενώπιον αμερικανικού ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην Καλιφόρνια, εξ ονόματος των οικογενειών των θυμάτων. Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τις οικογένειες λένε ότι η OpenAI δεν ενημέρωσε την αστυνομία επειδή «το να υποδείξει μία περίπτωση θα σήμαινε ότι έπρεπε να υποδείξει χιλιάδες άλλες».

Ανέφεραν επίσης ότι όταν ένας λογαριασμός κλείνει λόγο «επικίνδυνης συμπεριφοράς» του ιδιοκτήτη του, η OpenAI εξηγεί στον χρήστη πώς μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα, συστήνοντάς του να δημιουργήσει νέο λογαριασμό χρησιμοποιώντας μια διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η αγωγή αυτή εναντίον της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι μεμονωμένη. Στις ΗΠΑ, ο εισαγγελέας της Φλόριντας ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι διεξάγει έρευνα για τον ρόλο που ενδεχομένως να διαδραμάτισε το ChatGPT σε μια άλλη φονική επίθεση, τον Απρίλιο του 2025 από την οποία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι έξι στο πανεπιστήμιο Φλόριντα Στέιτ.



Διαβάστε επίσης: Καναδάς: Μια 18χρονη τρανς γυναίκα φέρεται να διέπραξε το μακελειό (BINTEO)







Πηγή: ΚΥΠΕ