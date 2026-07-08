Ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε μέσω X το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου, αφού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας «πάνω από 80 στόχους», σε αντίποινα για τρεις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, αποδοθείσες στους Φρουρούς της Επανάστασης, στο στενό του Ορμούζ.

«Ήχησε η σειρήνα», ανέφερε το υπουργείο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Στους πολίτες και στους κατοίκους απευθύνουμε σύσταση να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία», πρόσθεσε.

Το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών πληγωμάτων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου.







The siren has been sounded ..Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 8, 2026

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ