Τη στήριξη οκτώ χωρών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Τουρκία, εξασφάλισε ο Καναδάς για την ίδρυση της νέας Πολυμερούς Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας (DSRB), όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στόχος της νέας χρηματοπιστωτικής δομής είναι η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και της συλλογικής ασφάλειας των συμμάχων.

Η νέα Τράπεζα Άμυνας

Ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι προχωρά στη δημιουργία της νέας Πολυμερούς Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας (Defence, Security and Resilience Bank - DSRB), η οποία θα χρηματοδοτεί επενδύσεις στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας, αξιοποιώντας ιδιωτικά κεφάλαια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της καναδικής κυβέρνησης, η νέα τράπεζα αποσκοπεί στην επιτάχυνση των αμυντικών επενδύσεων, στην αύξηση της παραγωγής αμυντικού υλικού και στην ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας των συμμάχων.

Έδρα στον Καναδά

Η καναδική κυβέρνηση επισημαίνει ότι σημαντικό βήμα έγινε τον Απρίλιο του 2026, όταν, ύστερα από πολυμερείς διαπραγματεύσεις στο Μόντρεαλ, οι συμμετέχουσες χώρες συμφώνησαν ομόφωνα στα ιδρυτικά άρθρα της συμφωνίας που θα αποτελέσουν το θεσμικό πλαίσιο της νέας τράπεζας.

Κατά τις ίδιες διαπραγματεύσεις, οι συμμετέχουσες χώρες επέλεξαν ομόφωνα τον Καναδά ως έδρα των κεντρικών γραφείων της DSRB. Η Οτάβα διευκρινίζει ότι τα άρθρα της ιδρυτικής συμφωνίας που συμφωνήθηκαν στο Μόντρεαλ αποτελούν τη μοναδική βάση για τη σύσταση της νέας τράπεζας.

Στήριξη από οκτώ χώρες

Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ανακοίνωσε ότι την καναδική πρωτοβουλία στηρίζουν η Αλβανία, το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Ρουμανία, η Τουρκία και η Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι χώρες αυτές θα αναλάβουν να διαμορφώσουν τις αρχικές πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές της τράπεζας, να καθορίσουν τον τρόπο λειτουργίας της και να διασφαλίσουν ότι τα οικονομικά οφέλη θα διαχέονται στις οικονομίες των κρατών-μελών.

Απάντηση στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η καναδική κυβέρνηση συνδέει άμεσα την ίδρυση της DSRB με τις αυξημένες αμυντικές ανάγκες που δημιούργησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης της Συμμαχίας.

Όπως αναφέρεται, η πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανέδειξε την ανάγκη οι σύμμαχοι να παράγουν αμυντικές δυνατότητες με μεγαλύτερη ταχύτητα και σε μεγαλύτερη κλίμακα, ώστε να αναπληρώνουν τα αποθέματά τους και να ενισχύουν μακροπρόθεσμα τη Συμμαχία.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ακόμη ότι, καθώς η Ουκρανία συνεχίζει να υπερασπίζεται την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα, ο Καναδάς θεωρεί αναγκαία την ταχύτερη ανάπτυξη τεχνολογιών που έχουν ήδη δοκιμαστεί στο πεδίο της μάχης, καθώς και την ενίσχυση της βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες που αντιμετωπίζουν ένοπλη επιθετικότητα.

Χρηματοδότηση και νέες επενδύσεις

Η καναδική κυβέρνηση παρουσιάζει τη νέα τράπεζα ως εργαλείο κάλυψης των χρηματοδοτικών κενών στην αμυντική βιομηχανία και στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Όπως αναφέρεται, η DSRB θα αξιοποιήσει την υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση του Καναδά, ώστε να παρέχει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση χαμηλού κόστους για έργα άμυνας, ασφάλειας και ανθεκτικότητας, θα προσφέρει εγγυήσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κεφάλαια, καθώς και δάνεια προς τα κράτη-μέλη για επενδύσεις προτεραιότητας.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η λειτουργία της θα δημιουργήσει σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας στις χώρες-μέλη, μέσω νέων παραγγελιών στην αμυντική βιομηχανία και νέων συνεργασιών σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι κβαντικές τεχνολογίες, το διάστημα και η κυβερνοασφάλεια.

Στόχος η λειτουργία το 2027

Η καναδική κυβέρνηση καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες επικύρωσης των διεθνών συμφωνιών σε εθνικό επίπεδο, με στόχο η νέα Τράπεζα Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέσα στο 2027.

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, ο Καναδάς θα συνεχίσει να ηγείται της επόμενης φάσης του έργου, σε συνεργασία με τους συμμάχους και τους εταίρους του, με στόχο την ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας τα επόμενα χρόνια.