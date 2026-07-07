Ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα ενώ έπλεε στα Στενά του Ορμούζ, στην τρίτη επίθεση που συμβαίνει τις τελευταίες 24 ώρες στη θαλάσσια αυτή περιοχή, ανακοίνωσε την Τρίτη (7/7) η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

«Η UKMTO έλαβε αναφορά για ένα ακόμη περιστατικό που αφορά ένα δεξαμενόπλοιο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ. Το πλοίο χτυπήθηκε από ένα drone άγνωστης προέλευσης και υπέστη μικρές δομικές ζημιές. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ρύπανση», τόνισε η βρετανική υπηρεσία.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Al Rekayyat, δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, υπέστη σοβαρές ζημιές αφού χτυπήθηκε από βλήμα την ώρα που έπλεε στα ανοικτά του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ. Η Ντόχα καταδίκασε την «απαράδεκτη επίθεση» στο δεξαμενόπλοιο, αποδίδοντας την ευθύνη στο Ιράν.

Εκτός από το Al Rekayyat και ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας υπέστη ζημιές κοντά στα Στενά. Υπήρξαν αναφορές ότι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν στη διάρκεια της νύκτας πυραύλους εναντίον πλοίων που διέρχονταν από αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.