Τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις ΗΠΑ με την Τουρκία υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας «είμαστε σπουδαίο φίλοι, πάντα θα τα βρίσκουμε». Ενδιαφέρον έχει η δήλωση του Αμερικανού προέδρου για τα F-35 λέγοντας ότι είναι θέμα που θα εξεταστεί.

«Θα αποφασίσουμε για τα F-35, έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με την Τουρκία», τόνισε χαρακτηριστικά κατά τη συνάντησή τους στο Λευκό Παλάτι.





.@POTUS on the possibility of selling F-35s to Turkey: "It's a decision we are going to make... Turkey has been, in many ways, much more loyal than other countries that we think would be loyal — so, yeah, it's something certainly we would consider." pic.twitter.com/TqAUwkTpV5 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 7, 2026

Από την πλευρά του ο Ερντογάν δήλωσε ότι «είχαμε λάβει δέσμευση για πέντε αεροσκάφη και ο πρόεδρος Τραμπ έχει επίσης δώσει τον λόγο του για το θέμα αυτό». Για να προσθέσει ότι πιστεύει πως θα προκύψει «ευνοϊκή απόφαση» σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Εγκωμιαστικά σχόλια από τον Τραμπ για τον Ερντογάν

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω είμαστε σπουδαίοι φίλοι. Το αεροδρόμιο είναι φανταστικό. Έχετε υπάρχει ένας σπουδαίος ηγέτης και τα είχαμε καλά από την αρχή. Είχαμε μια σπουδαία σχέση. Είναι κάποιος τον οποίο πρέπει να τον υπολογίζεις», είπε στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ στη συνέχεια δεν έκρυψε την απογοήτευσή για το ΝΑΤΟ λέγοντας ότι η στάση των κρατών μελών της Συμμαχίας στον πόλεμο στο Ιράν δεν ήταν αυτή που περίμενε και ότι ήταν μια δοκιμασία.

Ειδική αναφορά έκανε στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, η οποία όπως είπε πιστεύει ότι είναι καλός άνθρωπος αλλά έκανε λάθος με την στάση που επέλεξε στο Ιράν.

Οι άλλοι εταίροι δεν μας βοήθησαν όπως η Τουρκία πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ ερωτηθείς για τις κυρώσεις είπε ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία διότι δεν «θέλουμε να βάζουμε κυρώσεις στους συμμάχους μας».

.@POTUS on Turkey: "We're going to be taking the sanctions off... It's time to do that." pic.twitter.com/TuWg9KTnRe — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 7, 2026

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία είπε ότι δεν μπορεί να βλέπει κόσμο να σκοτώνεται, παρότι είναι ένας πόλεμος που δεν είναι κοντά στην Αμερική. «Ο πρόεδρος Ερντογάν μας βοηθά και με την Ουκρανία και το Ιράν», σημείωσε.