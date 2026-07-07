Αυξημένος κίνδυνος να εκραγεί το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ Al Rekayyat, καθώς το μηχανοστάσιό του έχει τυλιχθεί στις φλόγες, έπειτα από την επίθεση με βλήμα που δέχθηκε στα Στενά του Ορμούζ.

Αυτό δήλωσε την Τρίτη (7/7) στο Reuters μια πηγή με ενημέρωση για το περιστατικό.

Το Al Rekayyat και ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας υπέστησαν ζημιές κοντά στα Στενό του Ορμούζ, αφού οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν στη διάρκεια της νύκτας πυραύλους εναντίον πλοίων που διέρχονταν από αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Το πλοίο ήταν φορτωμένο με υγροποιημένο φυσικό αέριο και εξέπεμψε σήματα κινδύνου ζητώντας βοήθεια αφού χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του, τόνισε η πηγή.

Πηγή: cnn.gr