Γαλλικό εφετείο επικύρωσε την Τρίτη την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές, ανοίγοντας ενδεχομένως ξανά τον δρόμο για να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας το 2027.

Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε στη Λεπέν ποινή φυλάκισης τριών ετών. Από αυτά, τα δύο έτη είναι με αναστολή, ενώ για τον έναν χρόνο που απομένει θα εκτίσει την ποινή της υπό κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, γεγονός που καθιστά μια προεδρική εκστρατεία πολιτικά και πρακτικά ιδιαίτερα δύσκολη.

Η απόφαση δημιουργεί νέα αβεβαιότητα ως προς το αν η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς θα διεκδικήσει τελικά το ύπατο αξίωμα της χώρας στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε επίσης: Εμανουέλ Μακρόν: «Η Γαλλία είναι αξιόπιστος και σταθερός εταίρος της Συρίας»