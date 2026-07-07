Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε σήμερα ότι η Ευρώπη πιθανόν να βρεθεί αντιμέτωπη με "περισσότερες φονικές εβδομάδες" με ένα ακόμη έντονο κύμα καύσωνα να σχηματίζεται πάνω από τον Ατλαντικό.

Μέσα στις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία στην Πορτογαλία και στη νότια Ισπανία αναμένεται να φθάσει τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, ο Χανς Κλούγκε, είχε χθες επείγουσα επικοινωνία με εκπροσώπους από 41 χώρες της περιοχής, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να συζητήσουν για τα διδάγματα που αναδείχτηκαν από το πρόσφατο κύμα καύσωνα και για τις προετοιμασίες για το επόμενο.

Σε ανακοίνωσή του ο Κλούγκε αναφέρει ότι οι χώρες με σχέδια δράσης για την υγεία που συνδέονται με ακραίες θερμοκρασίες και καύσωνες ανταποκρίθηκαν ταχύτερα και προστάτευσαν καλύτερα τους πληθυσμούς τους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου.

Ωστόσο, ο ίδιος είπε ότι λιγότερες από τις μισές από τις ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΠΟΥ εφαρμόζουν τέτοια μέτρα.

Ειδικοί έχουν ανακοινώσει ότι το κύμα καύσωνα που διήρκεσε από τις 20 ως τις 28 Ιουνίου ήταν το σφοδρότερο που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, καταστροφές στις υποδομές και υπερφορτώνοντας τα συστήματα υγειονομικής φροντίδας.

Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες σχεδόν σίγουρα προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή.

Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν 3.700 πλεονάζοντες θανάτους με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός είναι προσωρινός και πιθανόν να αυξηθεί.

Η θερμοκρασία σε τμήματα της Ευρώπης ανήλθε στη διάρκεια του καύσωνα στους 40 βαθμούς.

"Το έργο τώρα πρέπει να γίνει σε δύο μέτωπα: να διορθωθεί ό,τι απέτυχε τις τελευταίες εβδομάδες πριν ενσκήψει ο επόμενος καύσωνας και να δομηθεί το είδος αυτό του συστήματος υγείας που δεν ανταποκρίνεται απλώς στις ακραίες θερμοκρασίες, αλλά είναι και προετοιμασμένο γι' αυτές", κατέληξε ο Κλούγκε.