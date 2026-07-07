Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Stampa, αναφέρθηκε στην δύσκολη φάση που διέρχονται οι ιταλοαμερικανικές σχέσεις μετά και την πρόσφατη ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, στην οποία, πάνω από φωτογραφία της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, έγραψε ότι «χρειάζονται περιοριστικά μέτρα».

«Ο Αμερικανός πρόεδρος αγαπά τις προκλήσεις, ιδίως στο διαδίκτυο. Αλλά εμείς, με απόφαση που έλαβε η ιταλική κυβέρνηση, δεν πρόκειται να απαντάμε πλέον σε αυτές τις δηλώσεις, ώστε να μην τροφοδοτούμε πολεμικές μεταξύ συμμάχων», δήλωσε ο Ταγιάνι. «Η ισχύς των διατλαντικών σχέσεων είναι σαφέστατα πιο σημαντική από μια ανάρτηση ή μια υπερβολική διατύπωση», πρόσθεσε.

«Η πολιτική υπερβαίνει τους ανθρώπους και τον χαρακτήρα τους. Εμείς είμαστε και παραμένουμε φίλοι των Ηνωμένων Πολιτειών, τις οποίες θεωρούμε στρατηγικό εταίρο για εμάς και την Ευρώπη. Ήμασταν πάντα φίλοι όλων των Αμερικανών προέδρων. Κινούμεθα προς αυτή την κατεύθυνση στο όνομα του πολυτιμότερου αγαθού που διαθέτουμε: την ενότητα της Δύσης», εξήγησε o αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

Όπως τόνισε, «η Δύση, η ελευθερία, η δημοκρατία, το δίκαιο και η πολυμερής συνεργασία» αποτελούν αξίες από τις οποίες δεν απομακρύνονται οι καθημερινές προσπάθειες της ευρωπαϊκής ούτε της αμερικανικής διπλωματίας». «Αυτό είναι κάτι που επιβεβαιώνεται και απ' το ότι ο διάλογος μεταξύ εμού και του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δεν διακόπηκε ποτέ» υπογράμμισε, τέλος, ο Αντόνιο Ταγιάνι.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ