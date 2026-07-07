Εν αναμονή της τελικής ετυμηγορίας της γαλλικής δικαιοσύνης στην υπόθεση της εμπλοκής της Μαρίν Λεπέν σε οικονομικό σκάνδαλο υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπου κατά βάση διακυβεύεται το αν θα έχει το δικαίωμα να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027, τελεί η Γαλλία. Λεπέν καταδικάστηκε στις 31 Μαρτίου 2025 σε πενταετή στέρηση των πολιτικών της δικαιωμάτων . Καταδικάστηκε επίσης σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης με αναστολή, σε πρόστιμο 100.000 ευρώ και σε πενταετή απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος με άμεση ισχύ, δηλαδή ανεξάρτητα από το δικαίωμά της να ασκήσει έφεση. Αναγκάστηκε να παραιτηθεί αμέσως από τη θέση της ως νομαρχιακής συμβούλου στον νομό του Πα-ντε-Καλαί, ωστόσο παρέμεινε βουλευτής έπειτα από απόφαση του γαλλικού Συνταγματικού Συμβουλίου, η οποία επιτρέπει στα μέλη της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης να ολοκληρώνουν τη θητεία τους.

Σε πρώτο βαθμό το γαλλικό δικαστήριο είχε κρίνει ότι το ακροδεξιό κόμμα Εθνικό Μέτωπο, υπό την ηγεσία του Ζαν-Μαρί Λεπέν, το οποίο μετονομάστηκε σε Εθνικό Συναγερμό όταν την ηγεσία του ανέλαβε η κόρη του Μαρίν Λεπέν, επί σειρά ετών διόριζε με εικονικά συμβόλαια διάφορα κομματικά στελέχη και συνεργάτες της οικογένειας Λεπέν σε πόστα υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι με την μέθοδο αυτή υπεξαίρεσαν επί της ουσίας ευρωπαϊκά κονδύλια συνολικού ύψους 4.404.453,66 ευρώ μεταξύ 2004 και 2016.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ