Η επανέναρξη των κοινών αεροπορικών ασκήσεων Ελλάδας και Ισραήλ στο Αιγαίο αντιμετωπίζεται από σημαντική μερίδα του τουρκικού τύπου ως κίνηση με σαφές στρατηγικό μήνυμα προς την Άγκυρα. Ενώ ορισμένα μέσα περιορίζονται στην παράθεση της είδησης, κυρίως οι φιλοκυβερνητικές και εθνικιστικές εφημερίδες αποδίδουν στις ασκήσεις αντιτουρκικό χαρακτήρα, συνδέοντάς τες με την πολιτική της «Γαλάζιας Πατρίδας» και τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ντέιλι Σαμπάχ⁠: «Ασκήσεις που πιθανότατα θα ενοχλήσουν την Τουρκία»

Η αγγλόφωνη φιλοκυβερνητική εφημερίδα επιλέγει ήδη από τον τίτλο να δώσει πολιτική διάσταση στις ασκήσεις, εκτιμώντας ότι αυτές «πιθανότατα θα ενοχλήσουν την Τουρκία».

Γενί Ακίτ⁠: «Στρατηγική συμμαχία κατά της Τουρκίας»

Η ισλαμική και έντονα φιλοκυβερνητική εφημερίδα υιοθετεί τη σκληρότερη ρητορική, χαρακτηρίζοντας ήδη από τον τίτλο τις κοινές ασκήσεις ως «στρατηγική συμμαχία κατά της Τουρκίας», παρουσιάζοντας την ελληνοϊσραηλινή συνεργασία ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας στρατηγικής περικύκλωσης της Άγκυρας.

Νεφές⁠: «Άνοιξαν τη σεζόν στο Αιγαίο» με αντιτουρκικό πρόσημο

Η εφημερίδα παρουσιάζει τις κοινές ασκήσεις ως συνέχεια της ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι «η άσκηση αποτελεί στρατηγικό μέρος της συμμαχίας κατά της Τουρκίας». Παράλληλα, σημειώνει ότι «Ισραήλ και Ελλάδα, που εδώ και καιρό έχουν ενωθεί γύρω από αντιτουρκική ρητορική, προχωρούν σε βήματα ενίσχυσης των στρατιωτικών τους σχέσεων», αποδίδοντας στις κοινές δραστηριότητες σαφή πολιτική στόχευση.

Γενίτσαγ⁠: Αναφορά στην επανέναρξη των ασκήσεων

Η «Γενίτσαγ», βασιζόμενη σε τηλεγράφημα του Anadolu, περιορίζεται στην αναφορά ότι Ελλάδα και Ισραήλ επανεκκίνησαν τις κοινές ασκήσεις τους στο Αιγαίο,

Μιλί Γκαζετε⁠: «Οι Σιωνιστές έφτασαν μέχρι την πόρτα μας»

Η «Μιλί Γκαζετε» χρησιμοποιεί ιδιαίτερα φορτισμένη γλώσσα, υποστηρίζοντας ότι «Ισραήλ και Ελλάδα — τα δύο μεγαλύτερα εμπόδια στο δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας” της Τουρκίας — συνεχίζουν τις προκλητικές στρατιωτικές τους ενέργειες στο Αιγαίο». Μετά τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με την εφημερίδα, οι δύο χώρες «επανέλαβαν τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις τους πάνω από το Αιγαίο».

Σε ακόμη πιο επιθετικό τόνο, το δημοσίευμα αναφέρει ότι «η συμμαχία του κακού — Ισραήλ και Ελλάδα — που απειλεί την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας, ακριβώς δίπλα μας στο Αιγαίο, άρχισε και πάλι να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Χαμπέρ7⁠: Εστίαση στην έναρξη της άσκησης

Το «Χαμπέρ7» μεταδίδει ότι Ελλάδα και Ισραήλ ξεκίνησαν κοινή άσκηση στο Αιγαίο («Θάλασσα των Νησιών»).

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ