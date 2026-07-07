Η απόφαση της FIFA να ακυρώσει την τιμωρία του Αμερικανού επιθετικού Φολαρίν Μπαλογκούν, μετά από δημόσια παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη και επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για την ανεξαρτησία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Ωστόσο, παρά τις επικρίσεις, ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννι Ινφαντίνο, φαίνεται να διατηρεί ισχυρή πολιτική θέση ενόψει των εκλογών του 2027.

Αφορμή αποτέλεσε η ακύρωση της αποβολής του Μπαλογκούν, ο οποίος αγωνίστηκε κανονικά στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρότι οι κανονισμοί της FIFA δεν προβλέπουν έφεση για απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε δημόσια ότι ζήτησε από τον Ινφαντίνο να επανεξεταστεί η υπόθεση, χωρίς – όπως υποστήριξε – να απαιτήσει την άρση της τιμωρίας.

Η UEFA χαρακτήρισε την απόφαση «ακατανόητη και αδικαιολόγητη», ενώ προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, όπως ο πρώην προπονητής της Liverpool F.C., Jürgen Klopp, προειδοποίησαν ότι η πολιτική δεν πρέπει να επηρεάζει τις αθλητικές αποφάσεις. Παράλληλα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει τη στενή σχέση Ινφαντίνο–Τραμπ, ιδιαίτερα μετά την απονομή του «FIFA Peace Prize» στον Αμερικανό πρόεδρο.

Παρά το κύμα αντιδράσεων, ο Ινφαντίνο δύσκολα απειλείται. Η στήριξη που απολαμβάνει από τις συνομοσπονδίες της Νότιας Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας του εξασφαλίζει ήδη περισσότερες από τις 106 ψήφους που απαιτούνται για επανεκλογή. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης FIFA Forward και η διεύρυνση του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε 48 ομάδες έχουν ενισχύσει σημαντικά την επιρροή του στις μικρότερες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες.

Έτσι, παρά τη σύγκρουση με την UEFA και τις κατηγορίες περί πολιτικής παρέμβασης, ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή εκλογική βάση. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα επανεκλεγεί, αλλά κατά πόσο η αξιοπιστία της FIFA μπορεί να παραμείνει αλώβητη από τις ολοένα στενότερες σχέσεις της με την πολιτική εξουσία.