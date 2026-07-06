Τη θέση ότι η έννοια της «Γαλάζιας Πατρίδας» αποτελεί βασικό πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας και της αναπτυξιακής στρατηγικής της Τουρκίας διατύπωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, κατά την 5η Ναυτιλιακή Σύνοδο Τουρκίας.

Η «Γαλάζια Πατρίδα» ως κρατική στρατηγική

Κατά την ομιλία του στην 5η Ναυτιλιακή Σύνοδο Τουρκίας, ο Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι υποστήριξε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις καθιστούν τις θάλασσες κεντρικό πεδίο του διεθνούς ανταγωνισμού και χαρακτήρισε τη «Γαλάζια Πατρίδα» στρατηγικό όραμα που υπερβαίνει τα στενά όρια της ναυτικής πολιτικής.

Ο Μποζάι δήλωσε:

«Το διεθνές σύστημα διανύει επί του παρόντος έναν βαθύ μετασχηματισμό. Πόλεμοι, κρίσεις και γεωπολιτικές εντάσεις λαμβάνουν χώρα σε πολλά μέρη του κόσμου. Για να κατανοήσουμε αυτήν την εικόνα, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε όχι μόνο την πολιτική επιστήμη, αλλά και την έννοια της “εντροπίας” που χρησιμοποιείται στη φυσική και τα μαθηματικά. Η εντροπία είναι το μέτρο της αταξίας και του χάους. Σήμερα, το διεθνές σύστημα διανύει μια παρόμοια διαδικασία».

Η τεχνολογία και η συνδεσιμότητα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό

Ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η τεχνολογική πρόοδος και ο έλεγχος των διεθνών δικτύων μεταφορών και εμπορίου αποτελούν πλέον τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης της παγκόσμιας ισορροπίας ισχύος.

Όπως ανέφερε, η έρευνα και ανάπτυξη, η καινοτομία, η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν τη βάση του διεθνούς ανταγωνισμού και οι χώρες που θα πρωταγωνιστήσουν σε αυτούς τους τομείς θα είναι οι μελλοντικοί παγκόσμιοι ηγέτες.

Ο Μποζάι δήλωσε ακόμη:

«Σήμερα, ο έλεγχος της ξηράς από μόνος του δεν αρκεί πλέον. Όποιος μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη Μεσόγειο, τη Διώρυγα του Σουέζ, το Στενό του Ορμούζ, την Ερυθρά Θάλασσα, την Κύπρο και τα μεγάλα λιμάνια, μπορεί επίσης να κατευθύνει το παγκόσμιο δίκτυο εμπορικής συνδεσιμότητας».

Αναφορές στη «Γαλάζια Πατρίδα» και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών συνέδεσε τη «Γαλάζια Πατρίδα» με την προστασία των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί διαχρονική κρατική πολιτική. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στο τουρκολιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών ως παράδειγμα εφαρμογής αυτής της στρατηγικής.

Ο Μποζάι δήλωσε:

«Η έννοια της “Γαλάζιας Πατρίδας” είναι ένα όραμα που αποσκοπεί στην προστασία όχι μόνο των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της σημερινής γενιάς, αλλά και των μελλοντικών γενεών. Η έννοια αυτή έχει ευαισθητοποιήσει σημαντικά την κοινή γνώμη και έχει συμβάλει ουσιαστικά στη θαλάσσια ισχύ της Τουρκίας».

Ο Μποζάι ανέφερε επίσης ότι η προστασία των τουρκικών δικαιωμάτων και συμφερόντων σε μια περιοχή που εκτείνεται από την Ανατολική Μεσόγειο έως τη Μαύρη Θάλασσα και από την Κύπρο έως τη Λιβύη αποτελεί ζήτημα κρατικής πολιτικής, προσθέτοντας ότι το Μνημόνιο Οριοθέτησης Θαλάσσιων Περιοχών Δικαιοδοσίας με τη Λιβύη συνιστά χαρακτηριστικό παράδειγμα της συγκεκριμένης στρατηγικής.

Συντονισμός των κρατικών φορέων

Ο Μποζάι υποστήριξε ότι η τουρκική θαλάσσια πολιτική εφαρμόζεται μέσω συντονισμένης δράσης όλων των αρμόδιων κρατικών φορέων και ότι η Άγκυρα ακολουθεί ενιαία στρατηγική σε ζητήματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, λιμενικής πολιτικής, μεταφορικών διαδρόμων και θαλάσσιας ασφάλειας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έργα όπως ο «Μεσαίος Διάδρομος», ο «Δρόμος Ανάπτυξης του Ιράκ», το λιμάνι της Μερσίνας και τα διαμετακομιστικά δίκτυα της Ανατολίας σχεδιάζονται συμπληρωματικά, με στόχο την ανάδειξη της Τουρκίας σε κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας μεταξύ Ασίας, Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Αναφορά στη Σύμβαση του Μοντρέ

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στη σημασία της Σύμβασης του Μοντρέ για το καθεστώς των Στενών, χαρακτηρίζοντάς την ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά επιτεύγματα της Τουρκίας.

Ο Μποζάι δήλωσε:

«Αυτό το όραμα, που διατυπώθηκε το 1936, παραμένει ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά επιτεύγματα της Τουρκίας. Είναι κοινή μας ευθύνη να αναπτύξουμε αυτή την κληρονομιά που κληρονομήσαμε από το παρελθόν και να τη μεταδώσουμε στις μελλοντικές γενιές».

Ο Μποζάι ολοκλήρωσε την ομιλία του υποστηρίζοντας ότι το θαλάσσιο όραμα της Τουρκίας έχει διαμορφωθεί ως μακροπρόθεσμη κρατική στρατηγική, η οποία λαμβάνει υπόψη τόσο τις σημερινές ανάγκες όσο και τις μελλοντικές γεωπολιτικές ισορροπίες.