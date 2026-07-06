Κριτική στην απόφαση της Τουρκίας να προμηθευτεί το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 άσκησε ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Γιανκί Μπαγτζίογλου, ενώ παράλληλα υποστήριξε την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της τουρκικής αεράμυνας και αεροπορίας με ρεαλιστικές επιλογές εξοπλισμού.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, σύμφωνα με τις οποίες τα γαλλοϊταλικά συστήματα SAMP/T και τα αμερικανικά Patriot βρίσκονται στην ατζέντα της Άγκυρας, ο Μπαγτζίογλου υποστήριξε ότι η προμήθεια έτοιμων συστημάτων αποτελεί μια ορθολογική επιλογή έως ότου ολοκληρωθούν η ανάπτυξη του εθνικού μαχητικού KAAN και των εγχώριων συστημάτων αεράμυνας.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην προηγούμενη απόφαση αγοράς των S-400, υποστηρίζοντας ότι είχε σοβαρές συνέπειες για την τουρκική αμυντική βιομηχανία και την ασφάλεια της χώρας.

«Το τίμημα της προμήθειας των S-400, η οποία παρουσιάστηκε ως μια μεγάλη ιστορία επιτυχίας, μεταδόθηκε ζωντανά από τις τηλεοράσεις κατά την άφιξή τους στην Τουρκία και όπου όσοι διαφωνούσαν για βάσιμους λόγους κηρύσσονταν σχεδόν προδότες της πατρίδας, ήταν βαρύ. Μεταξύ των αποτελεσμάτων αυτού του τιμήματος περιλαμβάνονται σημαντικοί περιορισμοί που αντιμετωπίστηκαν στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και της ασφάλειας, πρωτίστως τα προβλήματα που προέκυψαν στην προμήθεια των κινητήρων F110 για το KAAN. Σήμερα, μπορεί να υπάρχουν ακόμα ψηφιακοί λογαριασμοί προπαγάνδας που προσπαθούν να εφευρίσκουν νέες δικαιολογίες καθημερινά για την απόφαση των S-400. Ωστόσο, η ευθύνη αυτής της πολιτικής απόφασης ανήκει σε αυτούς που την έλαβαν και αυτή η ευθύνη πρέπει να αναληφθεί ενώπιον του τουρκικού έθνους».

Προτεραιότητες για τη μαχητική αεροπορία

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος του CHP υποστήριξε ότι η κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας δεν πρέπει να εξαρτάται από πολιτικές προσδοκίες ή αβέβαιες εξελίξεις γύρω από το πρόγραμμα των F-35.

Υπενθυμίζοντας τα νομικά εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για την πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καθώς και τη δράση ξένων λόμπι, ο Μπαγτζίογλου τόνισε ότι τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας πρέπει να αντιμετωπίζονται με κρατική σοβαρότητα και όχι με καθυστερήσεις ή επικοινωνιακή διαχείριση.

«Η επίγουσα ανάγκη της Τουρκίας για μαχητικά αεροσκάφη δεν μπορεί να αφεθεί σε πολιτικές προσδοκίες ή αβέβαιες επαγγελίες».

Τα βήματα που προτείνει

Παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες που, κατά την άποψή του, πρέπει να ακολουθήσει η Τουρκία στον τομέα της αεροπορικής ισχύος, ο Μπαγτζίογλου έθεσε ως βασικούς στόχους την επιτάχυνση των εγχώριων προγραμμάτων και την ολοκλήρωση των εξοπλιστικών προμηθειών που θεωρεί περισσότερο εφικτές.

«Η επίτευξη πλήρους επιχειρησιακής ικανότητας του στρατηγικού στόχου που ονομάζεται KAAN το συντομότερο δυνατό. Η επιτάχυνση της προμήθειας των EF-2000 Typhoon και του εκσυγχρονισμού των F-16 στο επίπεδο ÖZGÜR. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον κινητήρα του KAAN και την προμήθεια των F-16 Block 70, που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τα F-35. Η επιτάχυνση της ένταξης των Μη Επανδρωμένων Μαχητικών Συστημάτων στο οπλοστάσιο».



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