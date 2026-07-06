Είκοσι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 100 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις που ξέσπασαν ανάμεσα σε δύο ομάδες κρατουμένων σε φυλακή στη Σρι Λάνκα, δήλωσαν δύο αστυνομικές πηγές και νοσοκομειακή πηγή στο Ρόιτερς.

Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν χθες, Κυριακή, ανάμεσα σε κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί καi άλλους που τελούν υπό κράτηση στη φυλακή της παραλιακής πόλης Νεγκόμπο, σε απόσταση περίπου 35 χιλιομέτρων βόρεια της εμπορικής πρωτεύουσας Κολόμπο, ανέφεραν οι πηγές.

Το τι πυροδότησε τις συγκρούσεις δεν είναι προς το παρόν γνωστό.

Οι αστυνομικές πηγές είπαν ότι οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της τάξης σε τμήματα της φυλακής είναι ακόμη σε εξέλιξη και ότι αξιωματούχοι εργάζονται για τον προσδιορισμό των νεκρών και των τραυματιών.

"Ζητήθηκε από τον στρατό να παράσχει υποστήριξη στην αστυνομία όμως προς το παρόν αυτός είναι σε αναμονή", δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού ταξίαρχος Βαρούνα Γκάμεϊτζ.

Εικόνες που μετέδωσε το δίκτυο Derana TV δείχνουν ανάπτυξη ισχυρής αστυνομικής δύναμης έξω από την πύλη της φυλακής καθώς λεωφορείο της αστυνομίας που μεταφέρει τους κρατούμενους που είχαν τραυματιστεί, με ορισμένους από αυτούς πεσμένους στο πάτωμα του οχήματος, έφευγε από τον χώρο.

Από την πλευρά του το Γαλλικό Πρακτορείο κάνει λόγο για τουλάχιστον 19 κρατούμενους και τέσσερις σωφρονιστικούς υπαλλήλους που έχασαν τη ζωή τους, επικαλούμενο ιατρική πηγή.

Άλλοι 100 κρατούμενοι νοσηλεύονται μετά τα επεισόδια, διευκρίνισε η διευθύντρια του νοσοκομείου της Νεμόμπο Πουσίπα Γκάμλαθ.

"Ορισμένα από τα θύματα έφεραν τραύματα από σφαίρες", είπε.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν χθες βράδυ ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες κρατουμένων που φέρονται να είναι διακινητές ναρκωτικών στη φυλακή αυτή των σχεδόν 10.000 κρατουμένων.

"Η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα", δήλωσε ένας αστυνομικός στο Γαλλικό Πρακτορείο ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί. "Τέσσερις φύλακες σκοτώθηκαν στην προσπάθεια να καταστείλουν τις ταραχές", είπε.

Όταν έμαθαν για τα επεισόδια, κρατούμενοι ανέβηκαν στην ταράτσα της φυλακής, ένα τμήμα της οποίας κατέρρευσε στη συνέχεια με αποτέλεσμα να σημειωθούν πολλοί τραυματισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ειδικές μονάδες της αστυνομίας εκλήθησαν για ενισχύσεις, όμως δεν επενέβησαν. Μπροστά από το σωφρονιστικό κατάστημα συγκεντρώθηκαν πολλά μέλη των οικογενειών των κρατουμένων.

Τον Δεκέμβριο του 2020, εξέγερση που σημειώθηκε σε φυλακές της Σρι Λάνκα στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού κατέληξε σε 11 θανάτους και 117 τραυματισμούς, αναγκάζοντας την κυβέρνηση εκείνης της εποχής να αφήσει ελεύθερους εκατοντάδες κρατούμενους.

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, στις φυλακές της Σρι Λάνκα βρίσκονταν μέχρι και την Κυριακή 41.250 κρατούμενοι, δηλ. περίπου τέσσερις φορές περισσότεροι από τη χωρητικότητά τους.





Emotional scenes outside Negombo Prison as relatives of inmates break down in tears, desperately seeking information about their loved ones following the deadly prison violence that has left at least 25 people dead.



Video: Newshub pic.twitter.com/uSUeR5bRYh — NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) July 6, 2026





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ