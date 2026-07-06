Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, αναφέρθηκε στην τελευταία επίθεση, μέσω Truth Social, του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Υπενθυμίζεται ότι κάτω από φωτογραφία της Μελόνι μαζί του, χθες το βράδυ οΤραμπ έγραψε «χρειάζονται περιοριστικά μέτρα».

«Οι άνθρωποι παρέρχονται αλλά οι σχέσεις με τους συμμάχους πρέπει να συνεχίσουν να υφίστανται, δεν σκέφτηκα κάτι άλλο. Δεν αντέδρασα με κάποιο άλλο τρόπο, αυτό που μετρά, είναι να διατηρήσουμε τις σχέσεις μας με έναν σύμμαχο βασικής σημασίας, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Κροζέτο.

Χθες, τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε νέα διαδικτυακή επίθεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Μελόνι. Ενδεικτικά, η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Corriere della Sera σχολίασε ότι η νέα αυτή επίθεση, πραγματοποιήθηκε μια ημέρα πριν από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης-Ουάσιγκτον.

Από την πλευρά του ο Ιταλός ΥΠΕΞ Αντόνιο Ταγιάνι σχολίασε ότι "είμαστε βέβαιοι ότι οι διατλαντικές σχέσεις ξεπερνούν τις μεμονωμένες δηλώσεις. Είμαστε φίλοι των ΗΠΑ, ενός στρατηγικού εταίρου, που αποτελεί το κύριο τμήμα της Δύσης μαζί με την Ευρώπη".



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ