Η Καρίνα Μπλάνκο ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το μάθημα spinning που παρέδιδε, όταν το έδαφος άρχισε να τρέμει. Αρχικά θεώρησε ότι η δόνηση θα σταματούσε γρήγορα, όμως οι κραδασμοί γίνονταν ολοένα και ισχυρότεροι. Πήρε την τσάντα της και βγήκε έξω μαζί με τους υπόλοιπους.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα κατάλαβε το μέγεθος της καταστροφής. Η πρώτη της σκέψη ήταν η 12χρονη κόρη της, Φαμπιάνα, που βρισκόταν μόνη στο σπίτι τους, σύμφωνα με το BBC.

«Όταν κατάλαβα πόσο μεγάλος ήταν ο σεισμός, άρχισα να φωνάζω “η κόρη μου, η κόρη μου”. Μπήκα στο αυτοκίνητο και οδήγησα όσο πιο γρήγορα μπορούσα» περιέγραψε.

Στις 24 Ιουνίου δύο ισχυροί σεισμοί χτύπησαν τη Βενεζουέλα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Η δεύτερη δόνηση, μεγέθους 7,5 Ρίχτερ, ήταν μία από τις ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί στη χώρα εδώ και έναν αιώνα.

Όταν η Καρίνα έφτασε στην περιοχή Καραμπαγιέδα, στη βόρεια πολιτεία Λα Γκουάιρα, αντίκρισε μια εικόνα απόλυτης καταστροφής. Η δεκαώροφη πολυκατοικία όπου έμενε είχε καταρρεύσει.

«Έβλεπα ένα κτίριο, μετά ένα κενό εκεί όπου βρισκόταν το δικό μου και στη συνέχεια ένα άλλο κτίριο» είπε.





«Σκέφτηκα ότι θα πεθάνω και κανείς δεν θα με βρει»

Την ώρα του σεισμού, η Φαμπιάνα βρισκόταν στο υπνοδωμάτιο της μητέρας της. Όταν ένιωσε τη γη να κινείται, έτρεξε στην κουζίνα και κρατήθηκε από τον πάγκο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα οι τοίχοι κατέρρευσαν γύρω της και η ίδια βρέθηκε θαμμένη στα χαλάσματα.

«Έβλεπα τα πράγματα να κουνιούνται, να πέφτουν και να σπάνε. Μετά άρχισαν να ανοίγουν οι τοίχοι. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα: “Θα πεθάνω. Δεν θα επιβιώσω. Κανείς δεν θα με σώσει”», ανέφερε.

Για τις επόμενες 32 ώρες ξεκίνησε μια μάχη επιβίωσης.

Η Καρίνα, έξω από τα συντρίμμια, είδε μέρος από το κρεβάτι της κόρης της ανάμεσα στα χαλάσματα και πίστεψε ότι την είχε χάσει.



«Έτρεχα από τη μία πλευρά του συγκροτήματος στην άλλη φωνάζοντας “πέθανε, η κόρη μου πέθανε”. Δεν ήξερα τι να κάνω», είπε.

Κάτω από το κτίριο, η Φαμπιάνα ήταν εγκλωβισμένη από μπάζα, με την οροφή σχεδόν να ακουμπά το πρόσωπό της.

Παρότι, όπως λέει, φοβάται τους κλειστούς χώρους, εκείνες τις στιγμές ένιωσε μια ανεξήγητη ηρεμία. «Δεν ξέρω γιατί, αλλά ένιωσα μια παράξενη γαλήνη. Ίσως το μυαλό μου να είχε πάθει σοκ», είπε.

Ώρες μετά τον σεισμό, μία νοσηλεύτρια που είχε επίσης εγκλωβιστεί στα συντρίμμια άρχισε να φωνάζει για να διαπιστώσει αν υπήρχαν άλλοι επιζώντες. Η Φαμπιάνα απάντησε. Η γυναίκα, όταν διασώθηκε περίπου έξι ώρες μετά τον σεισμό, ενημέρωσε τις ομάδες διάσωσης ότι ένα κορίτσι ήταν ακόμη ζωντανό.

«Είχα παραδοθεί στον Θεό και ζητούσα δύναμη για να ξεκινήσω μια νέα ζωή χωρίς τη Φαμπιάνα. Και τότε κάποιος μου είπε: “Η κόρη σας ζει”», θυμήθηκε η Καρίνα.

Η 12χρονη, εγκλωβισμένη στο σκοτάδι, προσπάθησε να διατηρήσει τις δυνάμεις της. Μετακίνησε μικρά κομμάτια από τα συντρίμμια για να ελευθερώσει το πόδι της, ενώ βρήκε μέσα στα χαλάσματα ένα μπουκάλι κέτσαπ και λίγο τριμμένο τυρί.

«Αυτό με κράτησε σε εγρήγορση», είπε.

Κάποια στιγμή εντόπισε και το κινητό της τηλέφωνο. Αν και δεν υπήρχε σήμα, αποφάσισε να καταγράψει ένα βίντεο, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα μπορούσε να το στείλει.

«Έγινε σεισμός και έχουν πέσει πολλά συντρίμμια. Δεν υπάρχει φως. Δεν υπάρχει κανείς να μας σώσει. Είμαι μόνη. Πολλοί γείτονες είναι παγιδευμένοι. Χρειαζόμαστε βοήθεια» ακούγεται να λέει.

Καθοριστικός αποδείχθηκε ένας εθελοντής, ο Βίκτορ, ο οποίος ανέβηκε στα χαλάσματα και άρχισε να φωνάζει το όνομά της. Αυτή τη φορά η Φαμπιάνα τον άκουσε και απάντησε.

«Γύρισα προς όλους και φώναξα: “Η κόρη μου είναι ζωντανή”», είπε η μητέρα της.

Οι διασώστες χρειάστηκαν ώρες για να ανοίξουν πέρασμα. Καθώς είχε πέσει η νύχτα, κάτοικοι φώτιζαν το σημείο με προβολείς από αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

Λίγο πριν από τη διάσωση, οι ομάδες κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα μικρό άνοιγμα και να δουν το πρόσωπο της 12χρονης. Η εικόνα της Φαμπιάνα να χαμογελά μέσα από τα χαλάσματα έγινε viral στη Βενεζουέλα.

«Όταν τους είδα ένιωσα τεράστια χαρά. Κατάλαβα ότι θα σωθώ», ανέφερε.

Στις 02:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, 32 ώρες μετά τον σεισμό, οι διασώστες κατάφεραν να τη βγάλουν ζωντανή.

«Όταν βγήκα, είδα την οικογένειά μου και το κτίριο εντελώς κατεστραμμένο. Ήταν σαν να μην ήταν πραγματικό, σαν να έβλεπα σειρά στην τηλεόραση», είπε.

Από τους περίπου 50 ανθρώπους που ζούσαν στην πολυκατοικία, σύμφωνα με την Καρίνα, μόλις τρεις ανασύρθηκαν ζωντανοί.

Ο απολογισμός των σεισμών στη Βενεζουέλα έφτασε τους 3.342 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η Φαμπιάνα γλίτωσε με ένα κάταγμα στο αριστερό πόδι και μερικές εκδορές. Σήμερα μένει με τη γιαγιά της και προσπαθεί να αφήσει πίσω της τις ώρες αγωνίας.







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Πηγή: Πρώτο Θέμα