Ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα μείνει στο παλάτι του Μπάκιγχαμ κατά την παραμονή του στη Βρετανία αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε το παλάτι, παρόλο που εκπρόσωπος του μικρότερου γιου του βασιλιά Καρόλου δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης σήμερα ότι είχε αποδεχθεί την πρόσκληση να διαμείνει εκεί.

Το BBC μετέδωσε ότι ο Χάρι δεν απάντησε επίσημα στην πρόταση να φιλοξενηθεί σε βασιλική κατοικία εγκαίρως μέχρι την ημερομηνία που είχε οριστεί ως προθεσμία και ενημερώθηκε το σαββατοκύριακο ότι δεν μπορεί να διαμείνει στο παλάτι του Μπάκιγχαμ στο κεντρικό Λονδίνο.

Η επίσκεψη του πρίγκιπα στο Λονδίνο και το Μπέρμιγχαμ για σειρά φιλανθρωπικών υποχρεώσεων προκάλεσε εικασίες για το εάν το αποξενωμένο μέλος της βασιλικής οικογένειας θα περάσει χρόνο με τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, ή θα διαμείνει σε βασιλικό παλάτι.

Ωστόσο η προετοιμασία για το ταξίδι επισκιάστηκε από τη διαμάχη με την κυβέρνηση για θέμα ασφάλειας, και εκπρόσωπος του πρίγκιπα δήλωσε χθες ότι η σύζυγος του Χάρι, η Μέγκαν, και τα παιδιά τους δεν θα τον ακολουθήσουν στο ταξίδι στο Λονδίνο αλλά θα τον συναντήσουν αργότερα όταν επισκεφθεί το Μπέρμιγχαμ.

Ο Χάρι ζει στις ΗΠΑ από το 2020 με την Αμερικανίδα σύζυγό του Μέγκαν, αφότου αποσύρθηκαν από τα καθήκοντά τους ως μελών της βασιλικής οικογένειας, επικαλούμενοι την επιθυμία τους να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι και να ξεφύγουν από αυτό που χαρακτήρισαν εισβολή των μέσων ενημέρωσης στην ιδιωτική τους ζωή.

Έξι χρόνια αργότερα, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι επικρατεί πολύ κακό κλίμα στις σχέσεις μεταξύ του Χάρι και του πατέρα καθώς και του αδελφού του, όπως έχει φανεί από δημόσιες συνεντεύξεις του Χάρι και από την αυτοβιογραφία του.

Ο βασιλιάς, που συνεχίζει να υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, έχει δει ελάχιστα τα δύο εγγόνια του από τότε που γεννήθηκαν αλλά ο Χάρι δήλωσε πέρυσι τον Μάιο ότι θέλει να δοθεί τέλος στη διαμάχη.

Ο εκπρόσωπος του Χάρι είχε αρχικά δηλώσει ότι θα διανυκτέρευε σε βασιλική κατοικία και σε ιδιωτικό κατάλυμα.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Buckingham Palace says Prince Harry will not be staying at palace, shortly after his spokesperson said he would https://t.co/us2tPrE6tt — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 6, 2026







Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ