Η Κίνα δήλωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε σήμερα στον Ειρηνικό δοκιμαστική εκτόξευση στρατηγικού πυραύλου, χωρίς πυρηνική γόμωση, αφότου χώρες της περιοχής είχαν προειδοποιήσει για επικείμενη δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM).

Πρόκειται για μια σπάνια επίδειξη των κινεζικών στρατιωτικών δυνατοτήτων στο νότιο Ειρηνικό, μιας στρατηγικής σημασίας περιοχή όπου οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, παραδοσιακά κυρίαρχες δυνάμεις, δέχονται με καχυποψία την αυξανόμενη επιρροή του Πεκίνου τα τελευταία χρόνια.

«Στρατηγικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο με εκτοξευτήρες πυραύλων» προχώρησε «με επιτυχία στις 6 Ιουλίου, στις 12:01 (τοπική ώρα), στην εκτόξευση στρατηγικού πυραύλου με γόμωση προσομοίωσης με κατεύθυνση διεθνή ύδατα στον Ειρηνικό», δήλωσε σε ανακοίνωση εκπρόσωπος του κινεζικού πολεμικού ναυτικού. Ο πύραυλος «έπεσε με ακρίβεια στην προκαθορισμένη θαλάσσια ζώνη», τόνισε χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες για την ακριβή τοποθεσία.

Η δοκιμή αυτή έγινε την ημέρα κατά την οποία τα πολεμικά ναυτικά της Κίνας και της Ρωσίας ξεκινούν τις ετήσιες ναυτικές τους ασκήσεις στα ανοικτά του Τσινγκντάο, μεγάλου στρατιωτικού λιμανιού και θερέτρου στην ανατολική Κίνα. Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα που να επιτρέπει τη σύνδεση αυτών των δύο γεγονότων, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η δοκιμαστική αυτή εκτόξευση εντάσσεται στο πλαίσιο ετήσιων στρατιωτικών ασκήσεων ρουτίνας της Κίνας», δήλωσε σε ανακοίνωση το κινεζικό πολεμικό ναυτικό. «Εστάλη προηγούμενη ενημέρωση στις ενδιαφερόμενες χώρες, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και πρακτική. Η εκτόξευση αυτή δεν στοχοθετεί κάποια χώρα ούτε έχει συγκεκριμένο στόχο», πρόσθεσε.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλία Πένι Γουόνγκ δήλωσε ότι η Κίνα είχε ενημερώσει την κυβέρνηση για τη προγραμματισμένη δοκιμή αλλά δήλωσε ότι η εκτόξευση «αποσταθεροποιεί» την περιοχή.

«Η Αυστραλία ήταν σαφής ότι αυτή η σχεδιαζόμενη δοκιμή στο πλαίσιο μιας ταχείας ενίσχυσης των στρατιωτικών δυνάμεων από την Κίνα χωρίς διαφάνεια και την αποσαφήνιση των σκοπών της που αναμένει η περιοχή», δήλωσε η Γουόνγκ σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα των Φίτζι, Σούβα.

Η ιαπωνική κυβέρνηση δήλωσε ότι έλαβε ενημέρωση για την εκτόξευση του πυραύλου και κάλεσε την Κίνα να επανεξετάσει την κίνηση. «Εκφράσαμε τη σοβαρή ανησυχία μας για την αυξημένη δραστηριότητα του κινεζικού στρατού», δήλωσε το Τόκιο, προσθέτοντας ότι η ιαπωνική ακτοφυλακή είχε ενημερωθεί χθες από τις κινεζικές αρχές ότι το σημείο πτώσης θραυσμάτων μπορεί να βρεθεί εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ιαπωνίας. Το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo μετέδωσε σήμερα, επικαλούμενο πηγή της ιαπωνικής κυβέρνησης, ότι ο πύραυλος βρέθηκε εκτός της ζώνης αυτής.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας Γουίνστον Πίτερς δήλωσε ότι η χώρα του ανησυχεί ιδιαιτέρως από αυτή τη δοκιμή, προσθέτοντας ότι είχε ενημερωθεί «λίγες ώρες» πριν από την εκτόξευση.

«Η Νέα Ζηλανδία το θεωρεί αυτό ανεπιθύμητη και ανησυχητική εξέλιξη. Εμείς, όπως και οι γείτονές μας σε άλλες χώρες του Ειρηνικού, δεν έχουμε κανένα συμφέρον η Κίνα να χρησιμοποιεί τον Νότιο Ειρηνικό ως πεδίο δοκιμών για τις πυραυλικές της δυνατότητες», δήλωσε ο Πίτερς σε ανακοίνωση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ