Οι νέοι βομβαρδισμοί της Ρωσίας κατά του Κιέβου δείχνουν ότι η Ουκρανία «έχει επείγουσα ανάγκη» αντιαεροπορικής άμυνας, δήλωσε μέσω του Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Θα το συζητήσουμε αυτήν την εβδομάδα στην Αγκυρα κατά την διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ», διαβεβαίωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ