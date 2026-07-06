Οι νέοι βομβαρδισμοί της Ρωσίας κατά του Κιέβου δείχνουν ότι η Ουκρανία «έχει επείγουσα ανάγκη» αντιαεροπορικής άμυνας, δήλωσε μέσω του Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Θα το συζητήσουμε αυτήν την εβδομάδα στην Αγκυρα κατά την διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ», διαβεβαίωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.





Last night, the Russian regime once again blindly attacked civilians from the air, with over 400 drones and missiles attacking the capital.



Ukraine urgently needs more air defence. We will discuss it this week in Ankara at the @NATO Summit.



Last week we provided the first €4… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 6, 2026





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ