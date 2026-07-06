Οι νέοι βομβαρδισμοί της Ρωσίας κατά του Κιέβου δείχνουν ότι η Ουκρανία «έχει επείγουσα ανάγκη» αντιαεροπορικής άμυνας, δήλωσε μέσω του Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
«Θα το συζητήσουμε αυτήν την εβδομάδα στην Αγκυρα κατά την διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ», διαβεβαίωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.
Last night, the Russian regime once again blindly attacked civilians from the air, with over 400 drones and missiles attacking the capital.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 6, 2026
Ukraine urgently needs more air defence. We will discuss it this week in Ankara at the @NATO Summit.
Last week we provided the first €4…
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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ